«Байер» выиграл у «Штутгарта» и стал обладателем Суперкубка Германии

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вчера, 23:35

«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии (2:2, 4:3 по пенальти).

На 11-й минуте леверкузенская команда открыла счёт — гол забил Виктор Бонифац. На 15-й Энцо Мийо восстановил равенство. На 37-й чемпионы Германии остались в меньшинстве — красную карточку получил Мартен Терье. Дениз Ундав на 63-й вывел «швабов» вперёд. «Байер» отыгрался на 88-й усилиями Патрика Шика.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Байер». У «Штутгарта» свои попытки не смогли реализовать Франс Кратциг и Вамангитука Силла.

Для «Байера» победа в Суперкубке страны стала первой в истории.