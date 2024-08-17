«Байер» выиграл у «Штутгарта» и стал обладателем Суперкубка Германии

«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии (2:2, 4:3 по пенальти).
На 11-й минуте леверкузенская команда открыла счёт — гол забил Виктор Бонифац. На 15-й Энцо Мийо восстановил равенство. На 37-й чемпионы Германии остались в меньшинстве — красную карточку получил Мартен Терье. Дениз Ундав на 63-й вывел «швабов» вперёд. «Байер» отыгрался на 88-й усилиями Патрика Шика.
В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Байер». У «Штутгарта» свои попытки не смогли реализовать Франс Кратциг и Вамангитука Силла.
Для «Байера» победа в Суперкубке страны стала первой в истории.
Игра весёлая, зря недооценивают чемпионат Германии, там как раз зрелищность игр выше, наверное, даже АПЛ. Ждём Байер в ЛЧ, очень интересно будет посмотреть на команду против клубов с другой философией игры.
Игра весёлая, зря недооценивают чемпионат Германии, там как раз зрелищность игр выше, наверное, даже АПЛ. Ждём Байер в ЛЧ, очень интересно будет посмотреть на команду против клубов с другой философией игры.
Сегодня, даже играя в большинстве полтора тайма, соседи, ничего толкового не показали. Примитивный, колхозный футбол. Трусливая, осторожная игра, даже в большинстве- привела команду к справедливому поражению. Никакого конструктива в атаке и страшнейшие дыры в обороне...
Что касается Байера, то команда и в равных составах, и даже в меньшинстве смотрелась более, чем достойно и справедливо добилась победы!!! Изящная, комбинационная игра Байера, с оттенком испанского футбола Алонсо, быстрая и острая!!! Скажу откровенно, если Байер и в наступающем сезоне будет играть так как сегодня- я вижу его снова чемпионом!!!
При всей моей скептичности к футболу Алонсо, должен признать, командa играет- в конструктивный, комбинационный и очень острый футбол!!! Даже оставшись в меньшинстве, Леверкузен продолжал остро атаковать и комбинировать. У Штутгарта, пожалуй, за исключением одной контры и острейшего момента во 2-м тайме, ничего и не было. Очень бледная и примитивная игра.
Ну а Байер- с победой!!! Команда её заслужила!!!
Сегодня, даже играя в большинстве полтора тайма, соседи, ничего толкового не показали. Примитивный, колхозный футбол. Трусливая, осторожная игра, даже в большинстве- привела команду к справедливому поражению. Никакого конструктива в атаке и страшнейшие дыры в обороне...
Что касается Байера, то команда и в равных составах, и даже в меньшинстве смотрелась более, чем достойно и справедливо добилась победы!!! Изящная, комбинационная игра Байера, с оттенком испанского футбола Алонсо, быстрая и острая!!! Скажу откровенно, если Байер и в наступающем сезоне будет играть так как сегодня- я вижу его снова чемпионом!!!
При всей моей скептичности к футболу Алонсо, должен признать, командa играет- в конструктивный, комбинационный и очень острый футбол!!! Даже оставшись в меньшинстве, Леверкузен продолжал остро атаковать и комбинировать. У Штутгарта, пожалуй, за исключением одной контры и острейшего момента во 2-м тайме, ничего и не было. Очень бледная и примитивная игра.
Ну а Байер- с победой!!! Команда её заслужила!!!