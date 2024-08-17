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«Байер» выиграл у «Штутгарта» и стал обладателем Суперкубка Германии

вчера, 23:35
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартЗакончился после серии пенальти

«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии (2:2, 4:3 по пенальти).

На 11-й минуте леверкузенская команда открыла счёт — гол забил Виктор Бонифац. На 15-й Энцо Мийо восстановил равенство. На 37-й чемпионы Германии остались в меньшинстве — красную карточку получил Мартен Терье. Дениз Ундав на 63-й вывел «швабов» вперёд. «Байер» отыгрался на 88-й усилиями Патрика Шика.

В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Байер». У «Штутгарта» свои попытки не смогли реализовать Франс Кратциг и Вамангитука Силла.

Для «Байера» победа в Суперкубке страны стала первой в истории.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 12:29
Моё Почтение, я тоже- рад Вас видеть!!!

Прошу простить, не поздоровался раньше, извините.)))
Дело в том, что вчера, вся игра, с первых минут стала грубой, грязной и нервной. Я смотрел по немецкому каналу, где даже немецкие комментаторы поражались грубости вчерашней игры. То, что нарушение было грубым- это однозначно. Но дело в том, что карточки розового цвета еще не придумали.))) С другой стороны, предвидя нежелательные последствия в дальнейшем, судья и прибегнул к таким радикальным мерам- удалив игрока...

Вообще же, если говорить о судействе, то достаточно вспомнить игру Германия-Испания, чтобы, окончательно закрыть вопрос о действиях судей, в той или иной игре. Столько разных суждений, мнений и действий, что теперь, в принципе, невозможно понять, когда ставить пенальти и за что удалять...
Roger Young
Roger Young ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:17, ред.
Здравствуйте! Как всегда рад вас видеть!

Но снова не согласен с позицией. Карточка была безусловно, но как по мне - оранжевого цвета. Что-то пограничное между желтой и красной. На повторе видно, что все-таки злого умысла у игрока не было и в первую очередь пытался играть в мяч. То есть речь про небрежность в игре, а не про грубость.

Во вторых, нужно учитывать, где произошло нарушение - а именно в центре поля. То есть фол был, но он не разрушил острую атаку у штрафной Байера.

Конечно у судьи были основания для красной, но в таких случаях выдается "на усмотрение" арбитра. Исходя из выше перечисленного, я бы дал желтую.

Шла 37 минута, еще весь матч впереди. Достаточно было строгого разговора и предупреждения.

Но судья решил воспользоваться случаем и повлиять на ход игры. Хорошо, что справедливость восторжествовала.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:57
В финале ЛЕ, Алонсо, ничего не показал- растворился... Думаю, что и в ЛЧ, большой успех его не ждет. Но и отрицать, очевидные достоинства Алонсо, я бы не стал.)))
Capral
Capral ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 11:37
Удаление было, да еще какое- прямая нога в ногу соперника, со всей дури!!! Это удаление- чистейшее. Другое дело, что Штутгарт не сумел этим воспользоваться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:35, ред.
Вить. Всё верно. Разнообразие, смена ритма и всё такое. Но цельности нет. Цельность там, где один тренер работает долгие годы: Атлетико, Ливерпуль, РМ и МС.
Я мож. не так выразился , поскольку не считаю наличие цельности абсолютным залогом успеха, ибо она имеет определенный уровень качества. Цельность - совокупная модель поведения игроков при любом раскладе в поле, которая просматривается. В игре Байера я её не вижу.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:24, ред.
С победой аспириновых!
Тяжёлый матч, но класс есть класс! Удаление у Байера нарисовали, чтобы уровнять шансы. Не было в помине.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 11:22
Пример с ПСЖ неудачный: при сегодняшнем, к слову сказать, корявом ВАР, французы бы прошли дальше и дали бы реальный бой Ювентусу.
Однако посыл твой принял. Отчасти согласен.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:17
Ну не скажи, как раз, в консерватизме творческих идей, Алонсо трудно обвинить. Его команда играет в разноплановый футбол, со сменой направления атаки, со сменой ритма, вполне комбинационный и конструктивный футбол. Но надо будет посмотреть, чего стоит футбол Алонсо в ЛЧ. Поэтому, не будем спешить, подождем, тогда и поговорим. Один прокол, и серьезный, у Алонсо уже был- в финале ЛЕ...

За отзыв о картине- спасибо!!!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:01, ред.
Системность да, есть. Но не цельность. Цельность есть тогда, когда системный игрок способен в зависимости от эпизода принимать ситуативные решения и перестраивать свою игру по ходу матча, по его новому сценарию. Вот и с Байером та же песня, - когда на поле игра по штампу, системность Алонсо работает, но когда соперник играет так сказать в самобытный ("алогичный") футбол, то сразу возникают проблемы: примеры приводить не буду, ты их сам знаешь.

P S. Картина класс.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:39
Дружище!!!

Есть у него- и цельность, и системность, надо признать. Вопрос в другом: все подвиги Байера- в немецком футболе, а вот, как команда сыграет, на другом, более высоком уровне, в ЛЧ- вопрос... Вчерашняя игра, конечно не самая показательная, ввиду того, что не играл главный форвард Штутгарта Герасси, а без него, Штутгарт, как я часто люблю повторять, напоминал- шприц без иглы. Да и цельности, о которой ты говоришь, как раз в игре Штутгарта и не было, вообще- пустая команда, трусливая до неприличия. Ладно.

А пока, то, что ты просил)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:26
Байер поздравляем с Суперкубком Германии!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:14, ред.
Когда-то ПСЖ вынес Барселону 4-0. Если судить по тому матчу, то можно было написать что-то вида: Разве не хватит ПСЖ, которого все выбивают в плей-офф?
Да вот в ответке французы уступили 1-6...
В одном отдельном матче может быть всякое, турнир покажет цену Байеру. Думаю, сладко не будет ни одному его сопернику, включая Реал, если они сойдутся.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:05
Первое в истории клуба чемпионство, первый Суперкубок Германии. Байер уже не "Neverkusen".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
С другой философией ? Аталанты, которую недавно деклассировал Мадрид, не хватит?

При всех достоинствах Алонсо, нет у его команды цельности. Она бы пришла со временем (через пару сезонов), но до того момента состав Байера уже стократно раздербанят.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:50
Байер показал характер и заслуженно выиграл суперкубок
p7k2k8ajj7d2
p7k2k8ajj7d2
сегодня в 05:40
Шик вовремя забил,а то бы не выиграли
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:16
Выиграл это громко сказано
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:15
Ещё один трофей в клубном музее))
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:58
Здесь как обычно.. 👍.. Как и с Авейру сегодня.. 🤣👍
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:56
Байеру нужно' срочно поменять прозвище.
Были аспириновыми, а стали валидольными.
Слишком часто умудряются отыгрываться в концовках матчей.
Capral
Capral
вчера в 23:51, ред.
Даже не припомню, когда, матчи между немецкими клубами проходили так грубо, нервно и жестоко!!! Куча нарушений, стыков, грубых фолов!!! Ну, а если, непосредственно по игре, то неприятно удивил Штутгарт. Эта команда, пожалуй единственная, которая в прошлом сезоне смогла найти противоядие в играх с Байером.

Сегодня, даже играя в большинстве полтора тайма, соседи, ничего толкового не показали. Примитивный, колхозный футбол. Трусливая, осторожная игра, даже в большинстве- привела команду к справедливому поражению. Никакого конструктива в атаке и страшнейшие дыры в обороне...

Что касается Байера, то команда и в равных составах, и даже в меньшинстве смотрелась более, чем достойно и справедливо добилась победы!!! Изящная, комбинационная игра Байера, с оттенком испанского футбола Алонсо, быстрая и острая!!! Скажу откровенно, если Байер и в наступающем сезоне будет играть так как сегодня- я вижу его снова чемпионом!!!

При всей моей скептичности к футболу Алонсо, должен признать, командa играет- в конструктивный, комбинационный и очень острый футбол!!! Даже оставшись в меньшинстве, Леверкузен продолжал остро атаковать и комбинировать. У Штутгарта, пожалуй, за исключением одной контры и острейшего момента во 2-м тайме, ничего и не было. Очень бледная и примитивная игра.

Ну а Байер- с победой!!! Команда её заслужила!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 23:50
Ужасный матч от Штуттгарта.

Во-первых, абсолютно не понял тактических перестановок после второго гола.

Во-вторых, вы меня извините, но если вы играете в большинстве, а противник вдесятером под конец матча выглядит свежее вас - то возникают огромные вопросы к физической подготовке.

Байер с заслуженной победой.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 23:47
Байер не изменяет себе. Опять спасительный гол в самой концовке. Думается, самое большое количество инфарктов среди футбольных болельщиков именно у немецкого клуба. Видимо, таким образом повышают продажи таблеток своего главного спонсора.
Игра весёлая, зря недооценивают чемпионат Германии, там как раз зрелищность игр выше, наверное, даже АПЛ. Ждём Байер в ЛЧ, очень интересно будет посмотреть на команду против клубов с другой философией игры.
djaich
djaich
вчера в 23:40, ред.
После такого матча просмотр Валенсии с Барселоной кажется бесполезной тратой времени, так как футбол на матче Байера и Штутгарта начался и закончился, все иное, идущее следом, будет выглядеть лишь как пародия на него. Хаби Алонсо всех лидеров прошлого сезона усадил на лавку, выпустил заместо них новичков, чтобы показать последним на деле куда они попали и что собой представляет Бундеслига. Французик не сдюжил и самоудалился, надеюсь, что чек при покупке сохранили и вернут товар обратно назад в магазин как некондицию. Сила воли, проявленная Байером и затраченная на преодоление предоставленного сопернику гандикапа, феноменальна, кто этого сегодня не наблюдал, тому очень сильно не повезло.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:36
Даже в меньшинстве затащили!)) красавцы. С трофеем Байер!!))
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