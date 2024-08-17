«Ростов» на 90+4-й вырвал победу в матче с «Оренбургом»

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вчера, 21:34

«Ростов» выиграл у «Оренбурга» в матче 5-го тура РПЛ (3:2).

На 18-й минуте южноуральская команда повела — гол забил Брайан Мансилья. Ростовчанин Роналдо на 33-й не реализовал пенальти. Джимми Марин на 35-й удвоил преимущество гостей. Николай Комличенко на 51-й сократил отставание хозяев поля в счёте, а на 52-й сравнял счёт. Победный мяч в составе южан забил Роналдо на 90+4-й.

«Ростов» занимает 4-е место (8 очков). «Оренбург» идёт 9-м (5 баллов).