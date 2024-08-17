«Ростов» на 90+4-й вырвал победу в матче с «Оренбургом»

«Ростов» выиграл у «Оренбурга» в матче 5-го тура РПЛ (3:2).
На 18-й минуте южноуральская команда повела — гол забил Брайан Мансилья. Ростовчанин Роналдо на 33-й не реализовал пенальти. Джимми Марин на 35-й удвоил преимущество гостей. Николай Комличенко на 51-й сократил отставание хозяев поля в счёте, а на 52-й сравнял счёт. Победный мяч в составе южан забил Роналдо на 90+4-й.
«Ростов» занимает 4-е место (8 очков). «Оренбург» идёт 9-м (5 баллов).
УХ, ОГОНЬ!!!
Не то что какие-то Дженоа Интер на Матч ТВ )))
Ростов как обычно - давил, комбинировал ОКОЛО штрафной Оренбурга, но гости не просто оборонялись, а вполне себе хотели и забить.
И в 1-м тайме ДВА РАЗА им это удалось.
Сначала Мансилья (руководство Зенита: трансферное окно ещё НЕ закрыто! )) ) ИСПОЛНИЛ, а потом Саид ФИЛИГРАННО на блюдечке выложил пас на Марина, которому оставалось только стать на колени и голову подставить. ))
По моему мнению, удача от Оренбурга отвернулась, когда Мансилья в самом начале 2-го тайма НЕ исполнил примерно с той же точки, но в другие ворота.
А потом уже главную роль сыграл Комличенко.
Вроде и голы так себе - первый после ошибки вратаря, который недостаточно напряг руку после удара по своим воротам, а во втором виновны все защитники, которые просто провалились у себя в штрафной, "зевнув" того же Комличенко и тот уж не сплоховал!
До 90+4-й минуты думал, что сегодня не день Роналдо.
И тебе 11-метровый не забил (БЛЕСТЯЩИЙ Кузмичёв спас), и с метра через себя по мячу не попал, как нужно.
Но всё таки на 90+4 Роналдо ЗАПУЛИЛ красавцА!
С лёта, отлично положив корпус!
Ростов, конечно, поздравляю, но Оренбург, по моему мнению, никак не заслужил поражения: у него ещё опаснейшие моменты были, однако, что называется, не срослось...
УХ, ОГОНЬ!!!
Не то что какие-то Дженоа Интер на Матч ТВ )))
Ростов как обычно - давил, комбинировал ОКОЛО штрафной Оренбурга, но гости не просто оборонялись, а вполне себе хотели и забить.
И в 1-м тайме ДВА РАЗА им это удалось.
Сначала Мансилья (руководство Зенита: трансферное окно ещё НЕ закрыто! )) ) ИСПОЛНИЛ, а потом Саид ФИЛИГРАННО на блюдечке выложил пас на Марина, которому оставалось только стать на колени и голову подставить. ))
По моему мнению, удача от Оренбурга отвернулась, когда Мансилья в самом начале 2-го тайма НЕ исполнил примерно с той же точки, но в другие ворота.
А потом уже главную роль сыграл Комличенко.
Вроде и голы так себе - первый после ошибки вратаря, который недостаточно напряг руку после удара по своим воротам, а во втором виновны все защитники, которые просто провалились у себя в штрафной, "зевнув" того же Комличенко и тот уж не сплоховал!
До 90+4-й минуты думал, что сегодня не день Роналдо.
И тебе 11-метровый не забил (БЛЕСТЯЩИЙ Кузмичёв спас), и с метра через себя по мячу не попал, как нужно.
Но всё таки на 90+4 Роналдо ЗАПУЛИЛ красавцА!
С лёта, отлично положив корпус!
Ростов, конечно, поздравляю, но Оренбург, по моему мнению, никак не заслужил поражения: у него ещё опаснейшие моменты были, однако, что называется, не срослось...