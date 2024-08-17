Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ростов» на 90+4-й вырвал победу в матче с «Оренбургом»

вчера, 21:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Ростов» выиграл у «Оренбурга» в матче 5-го тура РПЛ (3:2).

На 18-й минуте южноуральская команда повела — гол забил Брайан Мансилья. Ростовчанин Роналдо на 33-й не реализовал пенальти. Джимми Марин на 35-й удвоил преимущество гостей. Николай Комличенко на 51-й сократил отставание хозяев поля в счёте, а на 52-й сравнял счёт. Победный мяч в составе южан забил Роналдо на 90+4-й.

«Ростов» занимает 4-е место (8 очков). «Оренбург» идёт 9-м (5 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Торпедо» одержало победу над «Нефтехимиком» в день 100-летия клуба
Вчера, 21:29
Гол Роналду не помог «Аль-Насру» выиграть Суперкубок Саудовской Аравии
Вчера, 21:10
«Арсенал» и «Алания» не выявили победителя во встрече Первой лиги
Вчера, 21:04
«Боруссия» Д обыграла клуб 4-й лиги и вышла во 2-й раунд Кубка Германии
Вчера, 20:58
«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:57
«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» в игре АПЛ
Вчера, 18:53
Сортировать
Все комментарии
Rostov-the-best
Rostov-the-best
сегодня в 12:51
Оренбург хороший клуб, желаю удачи в будущих играх ! ✅🤝
Rostov-the-best
Rostov-the-best
сегодня в 12:50
Ростов с заслуженной победой! ✅👌
ABir
ABir
сегодня в 09:26
Оренбург лучше играет дома на искусственном газоне, в гостях на натуральном газоне получается похуже.
drive45
drive45
сегодня в 00:07
Сегодня Ростов победил , но зато как? Взяли три очка да еще каких, они были волевыми, трудовыми, добытыми у очень достойного соперника в нелегкой и упорной борьбе. Спасибо Оренбургу за игру и очень красивый мастерски исполненный первый гол, который наверняка войдет в число лучших и красивейших голов тура. Однако Ростов благодаря Колесниченко, сравнял счет в игре, а в конце усилием реабилитировщегося после незабитого в первом тайме пенальти Рональдо, принес хозяевам поля три очка в борьбе с соседями по турнирной таблице. Такая победа придаст Ростову уверенности и сил в достижении поставленных целей для команды в этом сезоне и станет пособием для всех детских, молодых и начинающих профессиональных футболистов. Для болельщиков , ценителей и любителей футбола, такая игра доставила огромное удовольствие.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:54
Согласен!!!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:28
Если уж у ФАКЕЛА и ДОМА НЕ выигрывать, то у кого тогда???
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:57
Ну, посмотрим...
А пока- Удачи Вашему Спартаку!!!!!!! Завтра будет непросто, но надо побеждать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
По моему мнению, ПОКА, по крайней мере, сейчас Байрамян выглядит как всадник без головы.)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:47
Не всегда можно поддерживать высокий уровень, спады- дело привычное. Однако, если вспомнить недавний его пас Шедевр, то нельзя скать, что он в плохой форме...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:42
Может к окулисту? Я смотрел на Матч Премьер, там сбоку основного времени было написано +7, да и резервный судья в концовке матча показал табло с цифрой 7.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
А мне так Байрамян в последних матчах совсем не нравится.
Какой-то стал суетливый, старается везде и во всём поучаствовать, но от своей суеты у него ничего не выходит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:40
Болел Ростова с Победой!
Capral
Capral
вчера в 22:36
повар.

Никто не троллит Ростов. Люди, элементарно пытаются понять- почему футбол Карпина такой простой и предсказуемый? Почему, в отсутствии, хитрющего и техничного Байрамяна не выделяется- техничный и грамотный Уткин, и таких, "почему", к Карпину- дофига и больше.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:13, ред.
У меня во время удара пенки видео отрубилось, надо было Саравии бить Имениннику, но был бы такой красивый финал, это оставим для Футурамы серии что было бы если?!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:11
Ростов пока на 4 месте
Недоброжелатели Ростова как обычно пытаются троллить нашу команду, но мы понимаем наш бюджет и наши возможности и адекватно воспринимаем текущую ситуацию
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Доброго Здоровья Володя!
Попробую объяснить, почему Безбородов добавил семь минут, опираясь на протокол матча. Во втором тайме обе команды делали по три замены (Ростов на шестьдесят шестой минуте двоих, на семьдесят пятой одного и на восемьдесят шестой), плюс (Оренбург на пятьдесят третьей, восемьдесят третьей и восемьдесят седьмой). И была остановка игры во втором тайме на трёхминутный водопой. Вот с учётом всех этих пауз и сложились семь минут плюсом к основному времени, а если учесть ещё и секунды на "Самбу" от Роналду после забитого гола, то твои упрёки к Безбородову на мой взгляд несправедливы.
Спасибо командам за боевой матч, а казачкам за победу, с чем и поздравляю всех земляков и кто сегодня болел за жёлто-синих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:07
Не прибедняйтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это же надо было найти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я так не умею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣✊👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
derrik2000
derrik2000 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:06
Лучше запись ВСЕГО второго тайма посмотреть.
Получите удовольствие. )
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:05
Володя, ровно столько же было добавлено в игре Балтика- Банкиры, где судья ждал ровно столько, сколько понадобилось банкирам забить победный гол. Так что, не удивляйся...
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:04
Бывает...
Двойка от СЕМЁРКИ только хвостиком отличается... ))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:03
Ростов с победой!

Если честно, после незабитого пенальти и второго пропущенного бросил смотреть этот матч, сберечь нервы решил. Комличенко красава, вытащил за минуту с 0:2. надо будет обзор глянуть.

С победой, земляки!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Не мое...но подошло по сюжету) 🤝...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:02
Виктор, это я ошибся. Добавлено было не две минуты, а семь. Но мне жаль Оренбург. По игре они поражения не заслужили.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:01
Не, ну как похож!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро- Вы Кудесник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:59
Я смотрел игру в инете и на расстоянии.Может и не разглядел.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:58
Привет, Дружище!!!
Если честно, то я болел за Ростов, потому что терпеть не могу продажный Оренбург, а кроме того, мой Большой Друг Ваня Станишник из Ростова. Я смотрел только 1й тайм, в котором не было- ни ума, ни фантазии с обеих сторон. Но, был приятно удивлен победе Ростова, не скрою. Что было во 2 тайме не видел, но верю тебе, хотя, конечно- лучше самому видеть, что по чем))). Больше, к сожалению, ничего добавить не могу.🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋✊✊✊✊✊✊✊
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Не будем прибедняться соперник достойный был
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:56
Поздравляю Николая Комличенко с юбилейным 100 матчем в составе Ростова и с дублем
Futurista
Futurista
вчера в 21:54
Такой разный Валера...в первом и во втором тайме)...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:54
Сегодня все игры интересные. Надеюсь, завтра тоже всё будет на высоте.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 