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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниБразилия. Серия A 2024

Будущий игрок «Челси» извинился перед соперником за фол, приведший к травме

вчера, 13:29
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)2 : 1Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-ПаулуМатч завершен

Нападающий «Палмейраса» Эстевао попросил прощения у защитника «Сан-Паулу» Ланзы Патрика за фол в матче бразильской Серии А.

В одном из эпизодов форвард боролся за верховой мяч с соперником, что привело к столкновению и травме Патрика. Игру приостановили, а за пострадавшим на поле выехала скорая помощь, в итоге защитника увезли в больницу.

Позже Ланза написал в соцсетях, что с ним всё в порядке. Эстевао в ответ опубликовал своё сообщение:

Это было совсем не специально, не по злому умыслу. Те, кто меня знает, понимают, что я никогда не поступлю так с братом, другом, коллегой или кем-либо ещё. Брат, прости меня. Я всегда рядом, если тебе что-то понадобится, рассчитывай на меня, надеюсь, ты скоро вернёшься и поправишься как можно быстрее. Молюсь за тебя.

Эстевао в следующем году перейдёт в «Челси», когда ему исполнится 18 лет.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:16
Достойно 🤝
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:37
Изменения не слабость а сила духа...мягкий нрав в наше жестокое время иметь мужество и уважение
j4arcvt8dcyv
j4arcvt8dcyv
вчера в 13:31
Это проявление уважения и заботы о здоровье соперника говорит о зрелости и ответственности футболиста.
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