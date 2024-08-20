Будущий игрок «Челси» извинился перед соперником за фол, приведший к травме

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вчера, 13:29

Нападающий «Палмейраса» попросил прощения у защитника «Сан-Паулу» за фол в матче бразильской Серии А.

В одном из эпизодов форвард боролся за верховой мяч с соперником, что привело к столкновению и травме Патрика. Игру приостановили, а за пострадавшим на поле выехала скорая помощь, в итоге защитника увезли в больницу.

Позже Ланза написал в соцсетях, что с ним всё в порядке. Эстевао в ответ опубликовал своё сообщение:

Это было совсем не специально, не по злому умыслу. Те, кто меня знает, понимают, что я никогда не поступлю так с братом, другом, коллегой или кем-либо ещё. Брат, прости меня. Я всегда рядом, если тебе что-то понадобится, рассчитывай на меня, надеюсь, ты скоро вернёшься и поправишься как можно быстрее. Молюсь за тебя.

Эстевао в следующем году перейдёт в «Челси», когда ему исполнится 18 лет.