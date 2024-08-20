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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2024/2025

Получивший травму головы игрок «Лилля» рассказал о своём состоянии

вчера, 11:35

Полузащитник «Лилля» Анхель Гомес на своей странице в социальной сети поделился новостями о своём состоянии.

В матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» игрок получил травму головы после столкновения с футболистом соперника. Хавбеку оказали помощь на поле, а затем увезли в больницу.

Просто сообщение, чтобы все знали, что у меня всё хорошо! Поддержка была огромной, слава Богу, что всё в порядке.

Я вернулся домой, обо мне позаботились, и я чувствую себя хорошо. Просто хочу поблагодарить весь медицинский персонал клуба, весь медицинский персонал больницы, который заботился обо мне.

Это было безумное столкновение, в футболе такое случается, но самое главное, что я в порядке, а мы выиграли, набрали три очка.

Также Гомеш пошутил, написав: Напомните мне, чтобы я больше не бросался головой вперёд.

Получивший травму головы игрок «Лилля» рассказал о своём состоянии

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Лилль  Гомес Анхель
Перевод с dailymail.co.uk Фото: Соцсети Анхеля Гомеса
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:05
И главное что помнит кто он и имя свое)) здоровья!!! Футбол как любой профессиональный вид спорта .стал опасным для здоровья...такая цена и каждый выбирает что ему делать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Жив здоров и слава богу!
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