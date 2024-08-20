Получивший травму головы игрок «Лилля» рассказал о своём состоянии

Полузащитник «Лилля» на своей странице в социальной сети поделился новостями о своём состоянии.

В матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» игрок получил травму головы после столкновения с футболистом соперника. Хавбеку оказали помощь на поле, а затем увезли в больницу.

Просто сообщение, чтобы все знали, что у меня всё хорошо! Поддержка была огромной, слава Богу, что всё в порядке.

Я вернулся домой, обо мне позаботились, и я чувствую себя хорошо. Просто хочу поблагодарить весь медицинский персонал клуба, весь медицинский персонал больницы, который заботился обо мне.

Это было безумное столкновение, в футболе такое случается, но самое главное, что я в порядке, а мы выиграли, набрали три очка.