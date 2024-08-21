Стало известно, когда Месси может вернуться в игру

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вчера, 10:15

Нападающий клуба «Интер Майами» восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки.

В ближайшее время футболист возобновит тренировки в общей группе. Вероятно, в игру Месси сможет вернуться 14 сентября, на этот день назначен матч с «Чикаго Файр».