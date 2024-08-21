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Стало известно, когда Месси может вернуться в игру

вчера, 10:15

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки.

В ближайшее время футболист возобновит тренировки в общей группе. Вероятно, в игру Месси сможет вернуться 14 сентября, на этот день назначен матч с «Чикаго Файр».

Клуб из Флориды не форсирует восстановление аргентинца, чтобы он был в оптимальной форме к октябрю, когда начнется плей-офф МЛС.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:00
он ещё повоюет !
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 11:57
А зачем? Не все ЗМ ФИФА выписала?
69bhjdktefbd
69bhjdktefbd
вчера в 11:18
А кому он нужен?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:59
"Клуб из Флориды не форсирует восстановление аргентинца"
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Месси сам решит когда вернуться))
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:48
Пусть восстанавливается ... пока и без него есть кому играть.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:38
🤭..
a7xv7u45pxmz
a7xv7u45pxmz
вчера в 10:35
На пенсию давно пора, не тот уже Месси.
Гость
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