Стало известно, когда Месси может вернуться в игру

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в финале Кубка Америки.
В ближайшее время футболист возобновит тренировки в общей группе. Вероятно, в игру Месси сможет вернуться 14 сентября, на этот день назначен матч с «Чикаго Файр».
Клуб из Флориды не форсирует восстановление аргентинца, чтобы он был в оптимальной форме к октябрю, когда начнется плей-офф МЛС.
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Месси сам решит когда вернуться))
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Месси сам решит когда вернуться))
https://youtu.be/3VaSkTP5hkg?feature=shared