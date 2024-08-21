«Атлетико» намекнул на трансфер Галлахера

«Атлетико» на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал короткий видеоролик. На видео изображен мотоцикл, который трогается с места и уезжает, а надпись «Лондон» при этом меняется на «Мадрид». Это намек на переход хавбека «Челси» Конора Галлахера.
В ближайшее время игрока представят в формате классической презентации.
Вот Галлахер в отличие от Вермирена долден сразу заиграть у Симеоне, т к отвечает всем его требования....в меру жесткий, цепкий, работоспособный...всё как любит Диего
Вот Галлахер в отличие от Вермирена долден сразу заиграть у Симеоне, т к отвечает всем его требования....в меру жесткий, цепкий, работоспособный...всё как любит Диего