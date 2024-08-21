«Атлетико» намекнул на трансфер Галлахера

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вчера, 12:23

«Атлетико» на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал короткий видеоролик. На видео изображен мотоцикл, который трогается с места и уезжает, а надпись «Лондон» при этом меняется на «Мадрид». Это намек на переход хавбека «Челси» .

В ближайшее время игрока представят в формате классической презентации.