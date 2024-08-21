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«Атлетико» намекнул на трансфер Галлахера

вчера, 12:23

«Атлетико» на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал короткий видеоролик. На видео изображен мотоцикл, который трогается с места и уезжает, а надпись «Лондон» при этом меняется на «Мадрид». Это намек на переход хавбека «Челси» Конора Галлахера.

В ближайшее время игрока представят в формате классической презентации.

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Все комментарии
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вчера в 14:01
Конор Галлахер перешёл из «Челси» в «Атлетико Мадрид». Этот трансфер можно назвать успешным для обеих сторон. «Атлетико» получил качественного полузащитника, который способен усилить игру команды. «Челси» же смог заработать деньги на продаже игрока и сохранить часть своих молодых талантов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:38
Галлахер достоин большего чем Челси и бизнес ходы Боули. Удачи в Атлетико.Конор....и поздравляю Симеоне и фанатов АМ с отличной сделкой))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:30
Он уже во всю тренируется с командой, так что те кто следит за Челси или Атлетико уже вкурсе об этом....
Вот Галлахер в отличие от Вермирена долден сразу заиграть у Симеоне, т к отвечает всем его требования....в меру жесткий, цепкий, работоспособный...всё как любит Диего
shlomo
shlomo
вчера в 12:52
Ну уже была официальная новость, что Галлахер наконец-то перешел в Атлетико. Теперь уже официально .... В первый раз Конор просто потусовался на базе клуба, а сейчас подписал контракт..... у Симеоне набирается мощнейший состав....
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