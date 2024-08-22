BBC отстранила экс-игрока «Тоттенхэма» от работы

BBC отстранила бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Джермэйна Дженаса от работы в телепрограммах Match of the Day и The One Show.
По информации источника, это произошло после выдвинутых в его адрес обвинений от сотрудницы The One Show, которая утверждала, что получала нежелательные текстовые сообщения.
Компания начала немедленное внутреннее расследование. Из штаб-квартиры «Media City» в Манчестере также удалили гигантскую фреску, на которой экс-футболист изображён вместе с коллегами по BBC Sport Гари Линекером, Аланом Ширером и Алекс Скотт.
Отмечается, что Дженас привлёк для защиты адвокатов, борясь за то, чтобы очистить своё имя.