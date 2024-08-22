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BBC отстранила экс-игрока «Тоттенхэма» от работы

вчера, 20:55

BBC отстранила бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Джермэйна Дженаса от работы в телепрограммах Match of the Day и The One Show.

По информации источника, это произошло после выдвинутых в его адрес обвинений от сотрудницы The One Show, которая утверждала, что получала нежелательные текстовые сообщения.

Компания начала немедленное внутреннее расследование. Из штаб-квартиры «Media City» в Манчестере также удалили гигантскую фреску, на которой экс-футболист изображён вместе с коллегами по BBC Sport Гари Линекером, Аланом Ширером и Алекс Скотт.

Отмечается, что Дженас привлёк для защиты адвокатов, борясь за то, чтобы очистить своё имя.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ R B (раскрыть)
вчера в 21:40
Ну не знаю)...Онегина тоже на дуэль вызвали...
R B
R B ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:37
А если бы эта женщина близко вам приходилась? Тоже бы обвЕняли её?
R B
R B ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:36
Вряд ли Джермейн обходился красивыми обходительными словечками. Некоторые действующие и экс-игроки мнят себя богами, которым должна отдаться любая женщина.
Futurista
Futurista
вчера в 21:14, ред.
Помните друзья "Письмо Онегина к Татьяне"...сдается мне, что в наше время Онегин был бы обвинён, уволен и засужен за такое "нежелательное текстовое сообщение")...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:06
Что за женщины пошли,лишь бы обвенить.
Гость
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