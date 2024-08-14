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Канчельскис общается со стороной оппонента по делу о драке в баре

вчера, 15:57

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что находится в стадии переговоров со стороной своего оппонента по делу о драке в московском баре.

Ранее Sport24 сообщил, что Канчельскис готов забрать заявление из полиции, если обидчик публично извинится. Конфликт произошёл 14 июля во время финала Евро-2024.

У нас сейчас всё находится в стадии переговоров, мы общаемся с его стороной. Пока ясности нет. В ближайшее время будут новости.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 20:53
Очень интересно. Держите в курсе
Regista_321
Regista_321
вчера в 18:59, ред.
Абсолютно согласен, зачем вообще эта новость. Кому нужны разборки этого балабола Канчельскиса. Он наконец получил за свой трёп.
112910415
112910415
вчера в 18:47
деньги быстро всё решат
7646n5x5jkfr
7646n5x5jkfr
вчера в 17:40
При чем здесь футбол, если идиоты дерутся?
Вещий
Вещий
вчера в 17:32
Думаю что то здесь не совсем чисто... адвокаты работают активно.
Futurista
Futurista
вчера в 17:08
Так вроде как оппонент уже пообщался с лицом Канчельскиса...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:49
Канчельскис бабки просто выжимает.. )
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:30
Канчельскис получил по морде?
Зачем мы обсуждаем его личные проблемы?
Лично мне это совершенно не интересно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:13
Неужели на заяве "пособие выходного дня" делает себе?)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:07
Что за клоунада вообще?
Гость
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