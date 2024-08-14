Канчельскис общается со стороной оппонента по делу о драке в баре

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что находится в стадии переговоров со стороной своего оппонента по делу о драке в московском баре.
Ранее Sport24 сообщил, что Канчельскис готов забрать заявление из полиции, если обидчик публично извинится. Конфликт произошёл 14 июля во время финала Евро-2024.
У нас сейчас всё находится в стадии переговоров, мы общаемся с его стороной. Пока ясности нет. В ближайшее время будут новости.
Зачем мы обсуждаем его личные проблемы?
Лично мне это совершенно не интересно.
Зачем мы обсуждаем его личные проблемы?
Лично мне это совершенно не интересно.