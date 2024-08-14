Канчельскис общается со стороной оппонента по делу о драке в баре

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вчера, 15:57

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России сообщил, что находится в стадии переговоров со стороной своего оппонента по делу о драке в московском баре.

Ранее Sport24 сообщил, что Канчельскис готов забрать заявление из полиции, если обидчик публично извинится. Конфликт произошёл 14 июля во время финала Евро-2024.