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Катарский клуб отправил деньги за трансфер игрока мошенникам

сегодня, 00:35

У «Стяуа» возникли проблемы при сделке о переходе вингера Флоринела Комана в «Аль-Гарафу».

Бухарестский клуб должен быть получить 5,25 млн евро за трансфер игрока в катарскую команду. Однако, как сообщил владелец «Стяуа» Джиджи Бекали, в «Аль-Гарафе» сказали, что они перевели деньги на другой счёт.

Они говорят, что дали деньги, но их обманули и они перевели их во Вьетнам. Я не получил денег за Флоринела Комана. Теперь они должны выплатить нам шесть миллионов, мы пожаловались в ФИФА.

Мы отправили им данные счёта, он у них был, это электронные данные. Нам сказали, что мы отправили им счёт, но какие-то хакеры взломали почту и отправили им другой номер счёта...

Мы пожаловались в ФИФА, пусть нам дадут ещё миллион, это в каком-то смысле хорошо для нас... возьмём шесть миллионов! Они сказали, что начали расследование. Деньги мы должны получить до 31 августа. Если нет, то они должны заплатить нам ещё миллион, это штраф.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:36
граждане, будьте бдительны !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:38
Оказывается мошенников расплодилось по всему миру - уйма !!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:22
Этих не жалко)) Им все равно деньги девать некуда
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:29
Верните деньги, а с того счета забирайте
cs5ys7p4bfm4
cs5ys7p4bfm4
сегодня в 07:22
Надеюсь, справедливость восторжествует, и «Стяуа» получит свои деньги.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:14
Могли бы и наличные на самолете перевести....
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
сегодня в 06:59
Они говорят, что дали деньги, но их обманули
Дайте денег 6 мильонов, дай дай дай денег дай
До 31 августа, асталависта суч...))
будто это всё ему в карман так выпрашивает))))
9p3dmuhwxs2p
9p3dmuhwxs2p
сегодня в 06:47
Цыгане обдурят арабов, как пить дать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:00
Там, где деньги, там и мошенники...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:32
Вот это ассы, не с бабушек копейки , а с арабов миллионы.
shavy3c4u5xg
shavy3c4u5xg
сегодня в 05:01
Дёргают тупое арабьё за бездонное вымя все кому не лень
zpgyfyfufzk5
zpgyfyfufzk5
сегодня в 04:43
У Катарского клуба, наверное, много денег.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:21
Тёмная история , но похоже на то, что в итоге "цыгане" начали "доить" арабов...)
Futurista
Futurista
сегодня в 01:08
Из Вьетнама телеграмма: "Спасибо, шлите ещё")...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:43
Кто-то хорошо на варился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38
И тут развели лохов !))
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