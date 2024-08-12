Катарский клуб отправил деньги за трансфер игрока мошенникам

У «Стяуа» возникли проблемы при сделке о переходе вингера Флоринела Комана в «Аль-Гарафу».
Бухарестский клуб должен быть получить 5,25 млн евро за трансфер игрока в катарскую команду. Однако, как сообщил владелец «Стяуа» Джиджи Бекали, в «Аль-Гарафе» сказали, что они перевели деньги на другой счёт.
Они говорят, что дали деньги, но их обманули и они перевели их во Вьетнам. Я не получил денег за Флоринела Комана. Теперь они должны выплатить нам шесть миллионов, мы пожаловались в ФИФА.
Мы отправили им данные счёта, он у них был, это электронные данные. Нам сказали, что мы отправили им счёт, но какие-то хакеры взломали почту и отправили им другой номер счёта...
Мы пожаловались в ФИФА, пусть нам дадут ещё миллион, это в каком-то смысле хорошо для нас... возьмём шесть миллионов! Они сказали, что начали расследование. Деньги мы должны получить до 31 августа. Если нет, то они должны заплатить нам ещё миллион, это штраф.
Дайте денег 6 мильонов, дай дай дай денег дай
До 31 августа, асталависта суч...))
будто это всё ему в карман так выпрашивает))))
Дайте денег 6 мильонов, дай дай дай денег дай
До 31 августа, асталависта суч...))
будто это всё ему в карман так выпрашивает))))