Катарский клуб отправил деньги за трансфер игрока мошенникам

У «Стяуа» возникли проблемы при сделке о переходе вингера в «Аль-Гарафу».

Бухарестский клуб должен быть получить 5,25 млн евро за трансфер игрока в катарскую команду. Однако, как сообщил владелец «Стяуа» Джиджи Бекали, в «Аль-Гарафе» сказали, что они перевели деньги на другой счёт.

Они говорят, что дали деньги, но их обманули и они перевели их во Вьетнам. Я не получил денег за Флоринела Комана. Теперь они должны выплатить нам шесть миллионов, мы пожаловались в ФИФА .

Мы отправили им данные счёта, он у них был, это электронные данные. Нам сказали, что мы отправили им счёт, но какие-то хакеры взломали почту и отправили им другой номер счёта...