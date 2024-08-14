Глава АПЛ о деле «Ман Сити»: «Это создаёт неопределённость и разочарование»

Глава АПЛ Ричард Мастерс ответил на вопрос о том, является ли дело «Манчестер Сити» о предполагаемых 115 нарушениях серьёзной проблемой для лиги.
Независимая дисциплинарная комиссия начнёт процесс по делу в сентябре, а вердикт ожидается в начале следующего года.
Это имеет значение. Это создаёт неопределённость и разочарование. Но нет альтернативы обеспечению соблюдения правил, с чем все согласились. Какие бы трудности или разочарования это ни создавало, это часть защиты конкуренции Премьер-Лиги, её основных ценностей.
Но мы с этим ничего не можем поделать.
Но мы с этим ничего не можем поделать.
Лично я не верю в то, что справедливость существует.
Это дело будет постоянно затягиваться, пока не закончится исковый срок давности.
Но крайний будет найден и наказан - это Эвертон.
Лично я не верю в то, что справедливость существует.
Это дело будет постоянно затягиваться, пока не закончится исковый срок давности.
Но крайний будет найден и наказан - это Эвертон.