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Глава АПЛ о деле «Ман Сити»: «Это создаёт неопределённость и разочарование»

вчера, 11:59

Глава АПЛ Ричард Мастерс ответил на вопрос о том, является ли дело «Манчестер Сити» о предполагаемых 115 нарушениях серьёзной проблемой для лиги.

Независимая дисциплинарная комиссия начнёт процесс по делу в сентябре, а вердикт ожидается в начале следующего года.

Это имеет значение. Это создаёт неопределённость и разочарование. Но нет альтернативы обеспечению соблюдения правил, с чем все согласились. Какие бы трудности или разочарования это ни создавало, это часть защиты конкуренции Премьер-Лиги, её основных ценностей.

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Все комментарии
Regista_321
Regista_321
вчера в 18:43
Да хватит пыль в глаза пускать, Сити ничего не будет. Это же не Эвертон.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:48
Вот где "высший пилотаж" чиновничьего слога - сколько "заезженных штампов" в одном ответе...)
112910415
112910415
вчера в 13:45
определённость-то создаст ещё больше разочарований !
Foxes
Foxes
вчера в 13:05
Глава АПЛ о деле «Ман Сити»: «Это создаёт неопределённость и разочарование»
Но мы с этим ничего не можем поделать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:15
В Англии плохие законы, а у МС хорошие юристы.
Лично я не верю в то, что справедливость существует.
Это дело будет постоянно затягиваться, пока не закончится исковый срок давности.
Но крайний будет найден и наказан - это Эвертон.
Вещий
Вещий
вчера в 12:01
Да ну..... потом опять все перенесут еще на годик, а потом "случайно" забудут...:)))
Гость
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