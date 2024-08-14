Глава АПЛ о деле «Ман Сити»: «Это создаёт неопределённость и разочарование»

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вчера, 11:59

Глава АПЛ Ричард Мастерс ответил на вопрос о том, является ли дело «Манчестер Сити» о предполагаемых 115 нарушениях серьёзной проблемой для лиги.

Независимая дисциплинарная комиссия начнёт процесс по делу в сентябре, а вердикт ожидается в начале следующего года.