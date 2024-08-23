ПСЖ разгромил «Монпелье» в игре чемпионата Франции

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вчера, 23:40

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Монпелье» в матче 2-го тура Лиги 1 (6:0).

На 4-й минуте парижскую команду вывел вперёд Бэрдли Баркола. Марко Асенсио на 24-й удвоил преимущество хозяев поля. На 53-й Баркола сделал дубль. Ашраф Хакими на 58-й забил 4-й мяч. Уоррен Заир-Эмери на 60-й сделал счёт более крупным. Ли Канджин на 82-й провёл 6-й гол парижан.