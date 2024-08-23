Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ разгромил «Монпелье» в игре чемпионата Франции

вчера, 23:40
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)6 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Монпелье» в матче 2-го тура Лиги 1 (6:0).

На 4-й минуте парижскую команду вывел вперёд Бэрдли Баркола. Марко Асенсио на 24-й удвоил преимущество хозяев поля. На 53-й Баркола сделал дубль. Ашраф Хакими на 58-й забил 4-й мяч. Уоррен Заир-Эмери на 60-й сделал счёт более крупным. Ли Канджин на 82-й провёл 6-й гол парижан.

ПСЖ занимает первое место (6 очков). «Монпелье» идёт 11-м (один балл).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Байер» вырвал победу у «Боруссии» М в первом матче сезона Бундеслиги
Вчера, 23:35
«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 21:56
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Тюменью» в матче Первой лиги
Вчера, 19:29
«Челси» стартовал в Лиге конференций с победы над «Серветтом»
22 августа
Гол Роналду не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раэд» в саудовской лиге
22 августа
«Фиорентина» сыграла вничью с «Пушкаш Академией» в первом матче Де Хеа
22 августа
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:39
Слишком слабая лига 1, если у Псж будет мотивация на каждую команду, они в каждой игре могут такой счет ставить
particular
particular
сегодня в 07:58
Раскрепощённо...
28yfc94t37gu
28yfc94t37gu
сегодня в 06:38
«ПСЖ» показал отличную игру, особенно в атаке. Команда использовала свои сильные стороны, такие как скорость и техника, чтобы создать много моментов и забить голы. Защита также сыграла надёжно, не позволив сопернику создать опасные моменты.
«Монпелье» же выглядел слабо и не смог оказать серьёзного сопротивления. Команда допустила много ошибок в обороне, что привело к пропущенным голам.
В целом, «ПСЖ» заслуженно победил и укрепил своё лидерство в турнирной таблице.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:26
Пока даже не заметили отсутствие черепашки...
h2tc8sbsunbs
h2tc8sbsunbs
сегодня в 05:31
Сафонова в игре так и не видно
Jon718875
Jon718875
сегодня в 05:19
Смена команды пошла на пользу Сафону, в Краснодаре за две игры он по 4 пропускал...
7xdunz7nzb7b
7xdunz7nzb7b
сегодня в 03:59
Счет разгромный, но это ПСЖ.
ballak144
ballak144
сегодня в 03:21
у корейцев сейчас так надписи на спине пишутся: Ли Канджин?
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 02:26
Хорош в запасе
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38
Такого рода разгрома я не ожидал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:25
Устроили полнейший разгром Монпелье !!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:05
ПСЖ не заметил потери бойца черепахина...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:54, ред.
ПСЖ в порядке. 10 голов забили за 2 матча. Аль-Хелаифи только что понял, что зря столько лет удерживал Мбаппе. Мог бы сэкономить кучу денег. Лигу 1 без него можно спокойно выиграть, а в ЛЧ Мбаппе вообще не помог.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:51
Да, много накидали...
И сделали всё это без Мбаппе.
Игроки почувствовали свободу.
Каждый хочет показать себя с лучшей стороны.
Уход Мбаппе явно пошёл на пользу команде.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:43
ПСЖ не на шутку разошелся) Жаль, Матвей остался на лавке
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:41
Сдаётся мне этот молодой ПСЖ будет интереснее, чем с камерунским утырком.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:41
Сафонов тоже молодец)) до сих пор не пропустил во Франции
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 