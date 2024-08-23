ПСЖ разгромил «Монпелье» в игре чемпионата Франции

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Монпелье» в матче 2-го тура Лиги 1 (6:0).
На 4-й минуте парижскую команду вывел вперёд Бэрдли Баркола. Марко Асенсио на 24-й удвоил преимущество хозяев поля. На 53-й Баркола сделал дубль. Ашраф Хакими на 58-й забил 4-й мяч. Уоррен Заир-Эмери на 60-й сделал счёт более крупным. Ли Канджин на 82-й провёл 6-й гол парижан.
ПСЖ занимает первое место (6 очков). «Монпелье» идёт 11-м (один балл).
«Монпелье» же выглядел слабо и не смог оказать серьёзного сопротивления. Команда допустила много ошибок в обороне, что привело к пропущенным голам.
В целом, «ПСЖ» заслуженно победил и укрепил своё лидерство в турнирной таблице.
«Монпелье» же выглядел слабо и не смог оказать серьёзного сопротивления. Команда допустила много ошибок в обороне, что привело к пропущенным голам.
В целом, «ПСЖ» заслуженно победил и укрепил своё лидерство в турнирной таблице.
И сделали всё это без Мбаппе.
Игроки почувствовали свободу.
Каждый хочет показать себя с лучшей стороны.
Уход Мбаппе явно пошёл на пользу команде.
И сделали всё это без Мбаппе.
Игроки почувствовали свободу.
Каждый хочет показать себя с лучшей стороны.
Уход Мбаппе явно пошёл на пользу команде.