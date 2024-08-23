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«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 21:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Рубин» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ (2:0).

На 45-й минуте счёт с пенальти открыл Мирлинд Даку. Никола Чумич на 63-й удвоил преимущество казанской команды. На 68-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Муталип Алибеков.

«Рубин» занимает 5-е место (10 очков). «Динамо» идёт 11-м (5 баллов).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 13:14
Ничего у них не будет без инфраструктуры, прежде всего своего стадиона, а они это держат на втором плане после закупки игроков. Лошадь следует ставить впереди телеги, а не наоборот.
pomor45
pomor45 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:10
Потому что деньги таланту дают авансом под раскрытие его таланта, а следовало бы создавать условия раскрытия таланта, но деньги давать после его раскрытия.
a-league
a-league ответ эльхан 70 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Судья не может повлиять на игру при тотальном доминировании одной из команд, когда же присутствует пограничная ситуация, то это делается судьями очень легко
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:00
Динамо только вышел в ПЛ,костяк с ФНЛ,есть новички,их надо влить в состав,надо проверять разные схемы.Тренер не волшебник,для тех кто требует сразу и все.Нужно время и терпение и не впадать в крайности.Задача клуба сохранить прописку на этот сезон.Так,что соседи,терпения Вам и находитесь с командой,все через это проходят.
эльхан 70
эльхан 70
сегодня в 08:15
срочно надо менять тренера динамо..нельзя ставить на каждый матч новый состав- это не товорняк..многие игроки не уровень пл..а чтобы не переводить стрелки на судью надо забивать с игры и тогда никакой судья не сможет повлиять на игру..
Kosmos58
Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:38
... "примешиваться деньги" - это Зенит?
Василий Копатович
Василий Копатович ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 22:49
у махачкалы и их болельщиков уже репутация плачущих 😉
Пепс
Пепс
вчера в 22:49
Рубиновые с победой!!!)))) сказались индивидуальные качества Даку, Чумича при завершении атак. Рад за Чумича, после травмы набирает форму, забил и еще мог забить, молодец 👍 . На старте так и надо, выгребать очки в равных играх... Но брака очень много бл... Пахать и пахать еще. Однако, радуемся трем очкам))) ⚽⚽⚽⚽
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Владимир Кульгав (раскрыть)
вчера в 22:46
Хорошие игроки будут появляться только в условиях здоровой конкуренции, а не искусственной. Если наша молодёжь хуже этой самой бразильской швали, значит и нечего им делать в РПЛ. Пусть в чемпионаты Беларуси, Молдовы и т.д. укатывают.
ABir
ABir
вчера в 22:44
Казанцы оказались сильнее кавказцев
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:33
А за это благодарите поборников отмены лимита и "талантливых супер агентов". Всю бразильскую шваль подтянули и бандюгана голлландского к нам учить нашу молодежь.
gorets004
gorets004
вчера в 22:23
не чемпионат а синдикат судей и букмекеров.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:14
С Победой фк РУБИН!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:12
За Рубин забивали иностранцы.
Легионеры делают погоду не только в Казани.
К сожалению мало появляется талантливых российских игроков. А если появляются, то сразу к футболу начинают примешиваться деньги. В большинстве случаев деньги и побеждают талант.
a-league
a-league
вчера в 22:08, ред.
На счету "лучшего" игрока матча Левникова КК и пеналь, и всё исключительно в ворота гостей. Кирюша работает, а папа прикрывает - семейный подряд
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:03
Храмцова,Динамо нужно вернуть
chromage
chromage
вчера в 22:03
Не сказал бы, что Рубин прямо на 2 головы был выше. По моментам конечно да. Как минимум 2 гола потенциально были близкими. Но в общем-то в остальном игра скорее на нулевой чтоли счет тянула, чем на 2:0. Но победа наша и это главное!
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