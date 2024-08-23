«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 21:56

«Рубин» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ (2:0).

На 45-й минуте счёт с пенальти открыл Мирлинд Даку. Никола Чумич на 63-й удвоил преимущество казанской команды. На 68-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Муталип Алибеков.

«Рубин» занимает 5-е место (10 очков). «Динамо» идёт 11-м (5 баллов).