Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2024/2025

«Челси» стартовал в Лиге конференций с победы над «Серветтом»

вчера, 23:53
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)СерветтМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Серветтом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:0).

На 50-й минуте счёт с пенальти открыл Кристофер Нкунку. Нони Маудеке на 76-й забил второй мяч лондонской команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Роналду не помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раэд» в саудовской лиге
Вчера, 23:05
«Фиорентина» сыграла вничью с «Пушкаш Академией» в первом матче Де Хеа
Вчера, 23:03
ПАОК разгромил «Шемрок Роверс» в отборе Лиги Европы. Оздоев и Чалов сыграли
Вчера, 22:39
Клуб Медиалиги «БроукБойз» уступил «Химику» и вылетел из Кубка России
Вчера, 21:26
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
Вчера, 17:18
«Лос-Анджелес» вышел в финал Кубка лиг. Жиру и Льорис сыграли в матче
Вчера, 08:27
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 09:11
С возвращением Синих в еврокубки........Челси победил ВАУ, можно поаплодировать им.

PS Челси по своему статусу является фаворитом ЛК, лучший тренер синих Моуриньо выиграл уже данный трофей, теперь пенсы обязаны повторить это, ведь даже ВХ и Мойес его выиграли..........
112910415
112910415
сегодня в 08:45
поразительно невнятная победа ...
Вещий
Вещий
сегодня в 07:16
На своем поле должны были громить... а так буднично все получилось.
ud8xus8nyhhh
ud8xus8nyhhh
сегодня в 07:07
Без пендаля поди и не обыграли бы скромный швейцарский клуб
yndsmkg9rb6h
yndsmkg9rb6h
сегодня в 06:57
«Победа „Челси“ над „Серветтом“ стала ярким примером того, как класс и опыт могут преодолеть молодость и амбиции. Синие львы продемонстрировали свою мощь и уверенность, забив два безответных мяча. Это отличный старт для команды в Лиге конференций».
kq6hqgj6gs4d
kq6hqgj6gs4d
сегодня в 06:31
Похоже Челси не сильно напрягался.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:22
Что будет дальше с такой игрой Челси??? Могут и проиграть швейцарцам
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:06
Вот это ничего себе!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:06
Челси в лиге конференций, жуть какая то.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:14
Было бы удивительно если бы этого не произошло . Удачи в дальнейшем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:43, ред.
Как там сова из мультика про Пуха молвила?
Пря...здря...вля...ю!

Пусть теперь Боэли скачет от счастья... как ослик Иа)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:53
Это лишь третий по силе турнир
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 01:25
ЛК это как раз уровень нынешних синих, там им и место
azkan
azkan
сегодня в 01:09
Для сегодняшнего Челси и это не внятная победа как халва.
Можно сказать "С победой Челси в Еврокубке!"))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
Не слишком впечатляющая победа "Синих".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 