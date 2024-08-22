«Челси» стартовал в Лиге конференций с победы над «Серветтом»

«Челси» одержал победу над «Серветтом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:0).
На 50-й минуте счёт с пенальти открыл Кристофер Нкунку. Нони Маудеке на 76-й забил второй мяч лондонской команды.
«Челси» одержал победу над «Серветтом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (2:0).
На 50-й минуте счёт с пенальти открыл Кристофер Нкунку. Нони Маудеке на 76-й забил второй мяч лондонской команды.
PS Челси по своему статусу является фаворитом ЛК, лучший тренер синих Моуриньо выиграл уже данный трофей, теперь пенсы обязаны повторить это, ведь даже ВХ и Мойес его выиграли..........
PS Челси по своему статусу является фаворитом ЛК, лучший тренер синих Моуриньо выиграл уже данный трофей, теперь пенсы обязаны повторить это, ведь даже ВХ и Мойес его выиграли..........
Пря...здря...вля...ю!
Пусть теперь Боэли скачет от счастья... как ослик Иа)
Пря...здря...вля...ю!
Пусть теперь Боэли скачет от счастья... как ослик Иа)
Можно сказать "С победой Челси в Еврокубке!"))
Можно сказать "С победой Челси в Еврокубке!"))