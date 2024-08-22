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«Фиорентина» сыграла вничью с «Пушкаш Академией» в первом матче Де Хеа

вчера, 23:03
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 3Логотип футбольный клуб Пушкаш Академия (Фелчут)Пушкаш АкадемияМатч завершен

«Фиорентина» и «Пушкаш Академия» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (3:3).

На 9-й минуте венгерская команда повела — пенальти реализовал Жольт Надь. Микаэль Сойсало на 12-й удвоил преимущество гостей. Риккардо Соттил на 45+3-й сократил отставание итальянского клуба в счёте. На 67-й хозяева поля отыгрались усилиями Лукаса Мартинеса. На 75-й гол Моизе Кина вывел «фиалок» вперёд. На 89-й Войтех Голла забил третий мяч в составе венгров.

За «Фиорентину» первый матч провёл бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

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Все комментарии
h9hu86rv3rpk
h9hu86rv3rpk
сегодня в 06:31
Супер вратарь похоже разочаровал.
Fantazista_333
Fantazista_333
сегодня в 00:05
Пора Фиорентине заканчивать с этим турниром. С Итальяно в нём народ смешили, теперь с Палладино этим занимаются.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Венгры классно поздравили Де Хеа с дебютным матчем за "фиалок"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:30, ред.
Проверили Дыр Хею по полной))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:10
Такие матчи нравятся зрителям.
Они увидели целых шесть голов.
Вот будет смеху, если венгерский коллектив выиграет в ответной встрече команд.
Гость
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