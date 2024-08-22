«Фиорентина» сыграла вничью с «Пушкаш Академией» в первом матче Де Хеа

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вчера, 23:03

«Фиорентина» и «Пушкаш Академия» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций (3:3).

На 9-й минуте венгерская команда повела — пенальти реализовал Жольт Надь. Микаэль Сойсало на 12-й удвоил преимущество гостей. Риккардо Соттил на 45+3-й сократил отставание итальянского клуба в счёте. На 67-й хозяева поля отыгрались усилиями Лукаса Мартинеса. На 75-й гол Моизе Кина вывел «фиалок» вперёд. На 89-й Войтех Голла забил третий мяч в составе венгров.

За «Фиорентину» первый матч провёл бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.