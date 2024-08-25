«Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой», проигрывая после 1-го тайма 1:3

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вчера, 13:59

«Уфа» уступила «Сочи» в матче 7-го тура Первой лиги (3:4).

На 4-й минуте Владимир Писарский вывел гостей вперёд. На 35-й уфимцы отыгрались усилиями Миграна Агеяна. На 39-й хозяева поля повели после гола Владислава Адаева. Владислав Ложкин на 45-й увеличил преимущество команды из Башкортостана. Олег Кожемякин на 63-й сократил отставание южан в счёте, а Мартин Крамарич на 86-й восстановил равенство. Победный мяч в составе сочинцев забил Крамарич на 90+4-й.

«Уфа» занимает 15-е место (6 очков). «Сочи» идёт 6-м (10 баллов).