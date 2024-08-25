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«Сочи» вырвал победу в матче с «Уфой», проигрывая после 1-го тайма 1:3

вчера, 13:59
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Уфа» уступила «Сочи» в матче 7-го тура Первой лиги (3:4).

На 4-й минуте Владимир Писарский вывел гостей вперёд. На 35-й уфимцы отыгрались усилиями Миграна Агеяна. На 39-й хозяева поля повели после гола Владислава Адаева. Владислав Ложкин на 45-й увеличил преимущество команды из Башкортостана. Олег Кожемякин на 63-й сократил отставание южан в счёте, а Мартин Крамарич на 86-й восстановил равенство. Победный мяч в составе сочинцев забил Крамарич на 90+4-й.

«Уфа» занимает 15-е место (6 очков). «Сочи» идёт 6-м (10 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК «Сочи»
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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:42
С такими камбеками. Где то далеко потирает руки маленький букмекер)))
9m27wgrfy5hg
9m27wgrfy5hg
вчера в 16:21
Знатный выездной камбэк сотворили южане
5Uralmash
5Uralmash
вчера в 15:46
Последний гол очень странный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:42
Какой матч получился ,как в хоккей играли.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:35
Прекрасный камбэк! И характер есть у Сочи
particular
particular
вчера в 14:59
Одни не упёрлись, другие воспряли...
Barcelona
Barcelona
вчера в 14:58
Взял на них, на пиво.
lotsman
lotsman
вчера в 14:52
Хорошая игра, с обилием голов на радость болельщикам.)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:48
Сочи - левая команда. Как зачалась, так и умрёт!
shlomo
shlomo
вчера в 14:43
Как так Уфа смогла все разбазарить.... Непонятно
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:43
В этот раз Сочи просто повезло и всё...
vw79ss96nvwv
vw79ss96nvwv
вчера в 14:38
Сочи с красивой победой и удач в остальных матчах.
kmj738bbvy3j
kmj738bbvy3j
вчера в 14:29
Сочи молодцы, отыгрались, а потом еще и выиграли.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:06
Я в перерыве уже думал, что Уфа свое дело доведет до победы, а Сочи может прекратить мечтать о РПЛ. Но нет, прекрасный камбэк!
eam4ajqw2wfc
eam4ajqw2wfc
вчера в 14:00
Радуемся за Соч!и так играть дальше!!!
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