«Челси» переиграл «Вулверхэмптон», в матче восемь голов

«Вулверхэмптон» проиграл «Челси» во 2-м туре АПЛ (2:6).
Николас Джексон вывел гостей вперед на 2-й минуте. Матеус Кунья на 27-й сравнял счет. Коул Палмер на 45-й вернул лондонцам преимущество, но на 45+6-й отличился Странд Ларсен Йорген. Затем хет-триком в составе «аристократов» отличился Нони Мадуеке, забивший на 49-й, 58-й и 63-й минуте. Жоау Феликс отметился на 80-й.
После этого поединка «волки» идут на 19-м месте (0 очков), «синие» расположились на 7-й позиции (3 балла).
В другой встрече «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью.
Синие, как всегда косячили, сами привозили, но и забивали.
Веселый был первый тайм. Палмер шикарно положил.
Джексон забил плюс пас записал.
А во втором, все начало получаться у Челси. Удача улыбнулась.
Два паса Палмера Мадуеке реализовал с уверенностью. Ну а дальше волки провалились. Если бы Феликс не жадничал, были и бы еще голы у Мадуеке.
Но рад За Феликса и Нето. Пас и красивый гол на двоих оформили.
Все равно защита у Челси не надежная и привозная. В этом сезоне, как в прошлом болельщики синих будут валидолить и Челси заново будет строится.
А одного волка надо было удалять за фол на Кайседо. Но что там не усмотрел судья?
Кайседо здоровья.
А Челси с неожиданной и разгромной победой!
И все равно такие победы придают уверенности и сил комнде!
Синие, как всегда косячили, сами привозили, но и забивали.
Веселый был первый тайм. Палмер шикарно положил.
Джексон забил плюс пас записал.
А во втором, все начало получаться у Челси. Удача улыбнулась.
Два паса Палмера Мадуеке реализовал с уверенностью. Ну а дальше волки провалились. Если бы Феликс не жадничал, были и бы еще голы у Мадуеке.
Но рад За Феликса и Нето. Пас и красивый гол на двоих оформили.
Все равно защита у Челси не надежная и привозная. В этом сезоне, как в прошлом болельщики синих будут валидолить и Челси заново будет строится.
А одного волка надо было удалять за фол на Кайседо. Но что там не усмотрел судья?
Кайседо здоровья.
А Челси с неожиданной и разгромной победой!
И все равно такие победы придают уверенности и сил комнде!