«Челси» переиграл «Вулверхэмптон», в матче восемь голов

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вчера, 18:04

«Вулверхэмптон» проиграл «Челси» во 2-м туре АПЛ (2:6).

Николас Джексон вывел гостей вперед на 2-й минуте. Матеус Кунья на 27-й сравнял счет. Коул Палмер на 45-й вернул лондонцам преимущество, но на 45+6-й отличился Странд Ларсен Йорген. Затем хет-триком в составе «аристократов» отличился Нони Мадуеке, забивший на 49-й, 58-й и 63-й минуте. Жоау Феликс отметился на 80-й.

После этого поединка «волки» идут на 19-м месте (0 очков), «синие» расположились на 7-й позиции (3 балла).

В другой встрече «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью.