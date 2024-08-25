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«Челси» переиграл «Вулверхэмптон», в матче восемь голов

вчера, 18:04
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«Вулверхэмптон» проиграл «Челси» во 2-м туре АПЛ (2:6).

Николас Джексон вывел гостей вперед на 2-й минуте. Матеус Кунья на 27-й сравнял счет. Коул Палмер на 45-й вернул лондонцам преимущество, но на 45+6-й отличился Странд Ларсен Йорген. Затем хет-триком в составе «аристократов» отличился Нони Мадуеке, забивший на 49-й, 58-й и 63-й минуте. Жоау Феликс отметился на 80-й.

После этого поединка «волки» идут на 19-м месте (0 очков), «синие» расположились на 7-й позиции (3 балла).

В другой встрече «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:22
Переиграл неправильное слово. Правильнее, уничтожил! Хороший матч, было на что посмотреть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:07
Спасибо. Наверное, так и есть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 20:02
в прошлом сезоне Джексон и Палмер оформляли хет-трики...
в этом начал Мадуэке...теперь будем ждать, когда все трое оформят хет-трик в одном матче))) слишком много дырявых команда в апл...
да и английские Волки слабые сейчас....,в следующих матчах Челси вернется к своему руслу..
даже у Палмера сегодня было много брака.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:21
Может не работать домашний Интернет, но работать мобильный Интернет, и наоборот.
Dauletbek
Dauletbek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:19
Я тоже это не могу понять...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:16
Болельщиков Челси с победой!
112910415
112910415
вчера в 18:56
весело, когда защитные линии не работают !
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 18:48
Сильнейшая лига Мира с дырявейшими оборонами команд. Да, очень прям весело смотреть на дворовый уровень игры в обороне и теннисные счета.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:36
На Ю-тубе посмотрю. Интересно другое: на телевизоре Вай-фай ( извините, если неправильно ) не работает в связи с повсеместным отключением, а на компьютер интернет - сигнал выводится, в том числе и обзоры АПЛ. В чём дело, не пойму. Может, кто-то из специалистов компьютерщиков разъяснит для меня эту загадку века.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:25
Вот это АПЛ вот это матч
Вещий
Вещий
вчера в 18:23
Даже не ожидал такого результативного матча
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:19
Похоже, что Челси в этом сезоне будет готов нас удивлять. Я думаю удивляться как со знаком плюс, так и со знаком минус. Мы ещё не раз после матчей Челси зададим себе вопрос: - "Что это было?".
azkan
azkan
вчера в 18:17
Ничего не предвещало вот такой разгром после первого тайма.
Синие, как всегда косячили, сами привозили, но и забивали.
Веселый был первый тайм. Палмер шикарно положил.
Джексон забил плюс пас записал.
А во втором, все начало получаться у Челси. Удача улыбнулась.
Два паса Палмера Мадуеке реализовал с уверенностью. Ну а дальше волки провалились. Если бы Феликс не жадничал, были и бы еще голы у Мадуеке.
Но рад За Феликса и Нето. Пас и красивый гол на двоих оформили.
Все равно защита у Челси не надежная и привозная. В этом сезоне, как в прошлом болельщики синих будут валидолить и Челси заново будет строится.
А одного волка надо было удалять за фол на Кайседо. Но что там не усмотрел судья?
Кайседо здоровья.
А Челси с неожиданной и разгромной победой!
И все равно такие победы придают уверенности и сил комнде!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:07
Вот эта синяя победа))) ну что .поздравляем Челси с отличной игрой команды
Гость
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