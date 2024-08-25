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«Бавария» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

вчера, 18:25
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Вольфсбург» уступил «Баварии» в 1-м туре Бундеслиги (2:3).

Джамал Мусиала вывел гостей вперед на 20-й минуте. У хозяев поля дважды отличился Ловро Майер (на 47-й с пенальти и на 55-й). Якуб Камински автоголом на 65-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол забил Серж Гнабри на 82-й.

В другой встрече «Боруссия» Дортмунд выиграла у «Айнтрахта».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:46
Матч не смотрел, но судя по комментам опять косяковый кореец, что в принципе не удивительно. А Упамекано я никогда не рассматривал всерьез.
112910415
112910415
вчера в 19:54
и этот сезон радости не обещает ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:53
тяжелый матч получился для мюнхенцев.
немецкие волки были хороши. быстры и опасны.
баварцы пока неорганизованны.
а начало второго тайма полностью провалили.
но вывезли на мастерстве и характере.
скоро лига чемпионов, и страшно за оборонительную линию.
Ким и Упа выглядят не очень надежные два сапога пара
что в прошлом сезоне, что в этом привозили голы в свои ворота.
зато Томас Мюллер сравнялся с Зеппом Майером по количеству матчей за Баварию - 709.
феноменальное достижение
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:52
Отличный матч от Мусиалы.. 👍
Palex
Palex ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:43
Стоял Ноейр. Один он пропустил с пенальти, второй вышли два в одного, после ошибки корейца.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:47
Похоже, что Бавария не оправилась после прошлого сезона. И снова стала много пропускать. А Нойер собирается ещё долго играть. Я правда не смотрел, кто стоял на воротах.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 18:44
Де Лаурентису хоть за корейца плюс, что сплавил это полено вовремя.
iIIiada
iIIiada
вчера в 18:34
Поздравляю Компани с первой победой в Бундеслиге. Матч не смотрел, но судя по счету, это была тяжелая победа над не самым сильным соперником. Посмотрим, что будет дальше.
xu9jw29qhpqe
xu9jw29qhpqe
вчера в 18:32
Результативный матч, победил сильнейший.
Palex
Palex
вчера в 18:31
В двух словах по горячим следам. Два центральных Баварии это тихий ужас, как впрочем и ожидалось, нижайшее судейство, уровня нашей Медиа лиги, Арнольд наиграл на две красные карточки, Мюллер- гений
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30
Весёлая игра - "качели" в пользу Баварии!
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