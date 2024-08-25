«Бавария» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

1724599527

вчера, 18:25

«Вольфсбург» уступил «Баварии» в 1-м туре Бундеслиги (2:3).

Джамал Мусиала вывел гостей вперед на 20-й минуте. У хозяев поля дважды отличился Ловро Майер (на 47-й с пенальти и на 55-й). Якуб Камински автоголом на 65-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол забил Серж Гнабри на 82-й.

В другой встрече «Боруссия» Дортмунд выиграла у «Айнтрахта».