«Бавария» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

«Вольфсбург» уступил «Баварии» в 1-м туре Бундеслиги (2:3).
Джамал Мусиала вывел гостей вперед на 20-й минуте. У хозяев поля дважды отличился Ловро Майер (на 47-й с пенальти и на 55-й). Якуб Камински автоголом на 65-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол забил Серж Гнабри на 82-й.
В другой встрече «Боруссия» Дортмунд выиграла у «Айнтрахта».
немецкие волки были хороши. быстры и опасны.
баварцы пока неорганизованны.
а начало второго тайма полностью провалили.
но вывезли на мастерстве и характере.
скоро лига чемпионов, и страшно за оборонительную линию.
Ким и Упа выглядят не очень надежные два сапога пара
что в прошлом сезоне, что в этом привозили голы в свои ворота.
зато Томас Мюллер сравнялся с Зеппом Майером по количеству матчей за Баварию - 709.
феноменальное достижение
немецкие волки были хороши. быстры и опасны.
баварцы пока неорганизованны.
а начало второго тайма полностью провалили.
но вывезли на мастерстве и характере.
скоро лига чемпионов, и страшно за оборонительную линию.
Ким и Упа выглядят не очень надежные два сапога пара
что в прошлом сезоне, что в этом привозили голы в свои ворота.
зато Томас Мюллер сравнялся с Зеппом Майером по количеству матчей за Баварию - 709.
феноменальное достижение