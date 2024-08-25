«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ

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вчера, 16:56

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).

На 57-й минуте нижегородская команда вышла вперёд — забитым мячом отличился Хуан Мануэль Боселли. На 71-й самарцы отыгрались усилиями Томаса Галдамеса, а на 76-й чилиец сделал дубль. Увеличил преимущество хозяев поля Пабло Ороско на 90-й.