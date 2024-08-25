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«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ

вчера, 16:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).

На 57-й минуте нижегородская команда вышла вперёд — забитым мячом отличился Хуан Мануэль Боселли. На 71-й самарцы отыгрались усилиями Томаса Галдамеса, а на 76-й чилиец сделал дубль. Увеличил преимущество хозяев поля Пабло Ороско на 90-й.

КС занимают 9-е место, «Пари НН» идут 10-ми. У обоих клубов по 6 очков.

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Все комментарии
Игорь Никитенко
Игорь Никитенко ответ samara61 (раскрыть)
вчера в 23:06
Свои все в Зените , Спартаке , Локомотиве .
Игорь Никитенко
Игорь Никитенко ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:04
Дураков много .
ABir
ABir
вчера в 19:02
С заслуженной победой КС, а некоторые горячие головы после 5 туров Осинькина хотели увольнять.
Ximelin
Ximelin
вчера в 18:40
Пари НН сегодня удача на шару не улыбнулась.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:39
С Победой Крылышки!
1viking17
1viking17
вчера в 18:34
Крылья с ПОБЕДОЙ!!!!!!!
samara61
samara61 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:34
Досадно, что иноземцы забивают, а свои нет. 30 лет говорим о воспитании своих футболистов, а деньги вкладываем в зарубежных.
samara61
samara61
вчера в 18:29
Может, теперь игра у Крыльев попрёт?
axk4jsrc5mej
axk4jsrc5mej
вчера в 18:28
Победа заслуженная, играли лучше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:44
Крылья наконец то приходят в форму и начинают выигрывать.
112910415
112910415
вчера в 17:38
забавно, что все забившие - иноземцы !
a-league
a-league
вчера в 17:38
Медведев стабилен
memphis
memphis
вчера в 17:29
Пришли трансферы и команда заиграла
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:27
А гол Боселли очень напомнил гол Андрюши Тихонова в ворота Хапова в "золотом матче" в Питере... ))
TheBoLt
TheBoLt ответ Игорь Никитенко (раскрыть)
вчера в 17:26
Точно, я почему-то думал, что с Факелом матч был в кубке) исправил, спасибо
Capral
Capral
вчера в 17:15
Как говорится- нет худа без добра. Весь 1-й тайм, да и во 2-м тоже, кроме навесов, ничего в игре Самары не увидел, но именно один из навесов закончился голом в ворота соперников. Если в целом, то очень примитивная игра Самары. Любимая игра Осинькина флангами, практически не просматривается- всё очень предсказуемо и стереотипно. Иногда пытаются играть короткими передачами, как-то комбинировать, но вобщем- примитивизм...

Про игру Нижнего вообще нечего сказать- убогость в худшем виде. Забили нелепый гол нелепому Ломаеву и кажется сами испугались... Вобщем- счет по игре и по российскому футболу в частности. Самару с победой!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:11
КС - молодцы! С победой! НН - очень уныло. Пора встряхнуться команде.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:10
Первый тайм не смотрел.
Включил только второй и так, как начали бегать по полю футболисты, подумал, что ничего не потерял и матч спокойно докатится до нулевой ничьей.
Но тут пошли ГОЛЫ-красавцЫ!
Сначала Боселли классно СТРЕЛЬНУЛ с ОСТРЕЙШЕГО угла в дальний Крыльев низом, затем уже два гола Гальтано - просто украшение, если не месяца, то тура точно!
Первый гол Крыльев, как в давние времена Виталий Старухин, классно головой впритирку со штангой, потом он же с ноги так же классно ударил в дальний угол, ну, а третий, хоть и после грубейшей ошибки игрока НН, но так же классно ИСПОЛНИЛ Ороско.
Всё таки Крылья умеют удивлять и показывать ФУТБОЛ.
Поздравляю КС с уверенной ВОЛЕВОЙ победой!
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:04, ред.
Для "НН" матч сложился по схожему сценарию с игрой в Краснодаре. Также по большей части сидели в окопах, также первыми забили и также в составе соперника нашелся тот, кто за 5 минут перевернул игру. Правда чилиец не выходил на замену, а играл со старта, и ведь два хороших голешника положил, за что был заслуженно искупан в овациях болельщиков, уходя на замену. Болельщиков "КС" с победой, болельщикам "НН" терпения. Как-то так на мой взгляд.
Игорь Никитенко
Игорь Никитенко
вчера в 17:03
Крысы СОЖРАЛИ НиНО !
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:01
Ну вот, могут играть в футбол.
Играть не самым сильным составом.
Это хорошо, что Крылья Советов взяли три очка.
С победой клуб и его верных болельщиков!!!
Игорь Никитенко
Игорь Никитенко ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:01
Со второй .
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:57, ред.
По игре Крылья однозначно выглядели ярче и полностью заслужили три очка!
Первый гол Пари НН и первый гол Крыльев был со стандартов. Пари разыграли стандарт и забили, а Крылья забили прямым ударом со штрафного прям впритирку со штангой. Красивый второй гол Крыльев. После навеса с фланга, Галдамес чуть дальше чем с 11-метровой отметки пробил головой и оформил дубль.
Третий гол - привоз защитников Пари НН, они просто подарили мяч хозяевам практически на линии своей штрафной.

С победой, Крылья!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:56
НиНо просто 7и... Крысам отдали 3 очка...
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