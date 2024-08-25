«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).
На 57-й минуте нижегородская команда вышла вперёд — забитым мячом отличился Хуан Мануэль Боселли. На 71-й самарцы отыгрались усилиями Томаса Галдамеса, а на 76-й чилиец сделал дубль. Увеличил преимущество хозяев поля Пабло Ороско на 90-й.
КС занимают 9-е место, «Пари НН» идут 10-ми. У обоих клубов по 6 очков.
Первый гол Пари НН и первый гол Крыльев был со стандартов. Пари разыграли стандарт и забили, а Крылья забили прямым ударом со штрафного прям впритирку со штангой. Красивый второй гол Крыльев. После навеса с фланга, Галдамес чуть дальше чем с 11-метровой отметки пробил головой и оформил дубль.
Третий гол - привоз защитников Пари НН, они просто подарили мяч хозяевам практически на линии своей штрафной.
С победой, Крылья!
Первый гол Пари НН и первый гол Крыльев был со стандартов. Пари разыграли стандарт и забили, а Крылья забили прямым ударом со штрафного прям впритирку со штангой. Красивый второй гол Крыльев. После навеса с фланга, Галдамес чуть дальше чем с 11-метровой отметки пробил головой и оформил дубль.
Третий гол - привоз защитников Пари НН, они просто подарили мяч хозяевам практически на линии своей штрафной.
С победой, Крылья!
Включил только второй и так, как начали бегать по полю футболисты, подумал, что ничего не потерял и матч спокойно докатится до нулевой ничьей.
Но тут пошли ГОЛЫ-красавцЫ!
Сначала Боселли классно СТРЕЛЬНУЛ с ОСТРЕЙШЕГО угла в дальний Крыльев низом, затем уже два гола Гальтано - просто украшение, если не месяца, то тура точно!
Первый гол Крыльев, как в давние времена Виталий Старухин, классно головой впритирку со штангой, потом он же с ноги так же классно ударил в дальний угол, ну, а третий, хоть и после грубейшей ошибки игрока НН, но так же классно ИСПОЛНИЛ Ороско.
Всё таки Крылья умеют удивлять и показывать ФУТБОЛ.
Поздравляю КС с уверенной ВОЛЕВОЙ победой!
Включил только второй и так, как начали бегать по полю футболисты, подумал, что ничего не потерял и матч спокойно докатится до нулевой ничьей.
Но тут пошли ГОЛЫ-красавцЫ!
Сначала Боселли классно СТРЕЛЬНУЛ с ОСТРЕЙШЕГО угла в дальний Крыльев низом, затем уже два гола Гальтано - просто украшение, если не месяца, то тура точно!
Первый гол Крыльев, как в давние времена Виталий Старухин, классно головой впритирку со штангой, потом он же с ноги так же классно ударил в дальний угол, ну, а третий, хоть и после грубейшей ошибки игрока НН, но так же классно ИСПОЛНИЛ Ороско.
Всё таки Крылья умеют удивлять и показывать ФУТБОЛ.
Поздравляю КС с уверенной ВОЛЕВОЙ победой!