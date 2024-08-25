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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Ницца» намерена приобрести двух игроков линии атаки

вчера, 18:43

«Ницца» хочет купить двух нападающих.

Клуб проявляет интерес к Нилу Мопе из «Эвертона», но из-за финансового положения «орлов» данный трансфер маловероятен. «Гимнасты» изучают варианты среди свободных агентов. В этот список вошли Виссам Бен-Йеддер, Юсуф Языджи и Мемфис Депай.

Такое направление в работе на трансферном рынке обусловлено травмами исполнителей в составе «Ниццы». Терем Моффи восстанавливается после травмы крестообразной связки, которую получил во время предсезонных сборов. Из-за этого он пропустит большую часть нынешнего сезона.

Жереми Бога тоже получил повреждение перед сезоном, но близок к возвращению в игру. Софьян Диоп и Гаэтан Ляборд также не смогут помочь команде в ближайшее время.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:15
Усиливать атаку надо - это точно.
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