«Ницца» намерена приобрести двух игроков линии атаки

«Ницца» хочет купить двух нападающих.
Клуб проявляет интерес к Нилу Мопе из «Эвертона», но из-за финансового положения «орлов» данный трансфер маловероятен. «Гимнасты» изучают варианты среди свободных агентов. В этот список вошли Виссам Бен-Йеддер, Юсуф Языджи и Мемфис Депай.
Такое направление в работе на трансферном рынке обусловлено травмами исполнителей в составе «Ниццы». Терем Моффи восстанавливается после травмы крестообразной связки, которую получил во время предсезонных сборов. Из-за этого он пропустит большую часть нынешнего сезона.
Жереми Бога тоже получил повреждение перед сезоном, но близок к возвращению в игру. Софьян Диоп и Гаэтан Ляборд также не смогут помочь команде в ближайшее время.