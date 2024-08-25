«Ницца» намерена приобрести двух игроков линии атаки

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вчера, 18:43

«Ницца» хочет купить двух нападающих.

Клуб проявляет интерес к из «Эвертона», но из-за финансового положения «орлов» данный трансфер маловероятен. «Гимнасты» изучают варианты среди свободных агентов. В этот список вошли , и .

Такое направление в работе на трансферном рынке обусловлено травмами исполнителей в составе «Ниццы». восстанавливается после травмы крестообразной связки, которую получил во время предсезонных сборов. Из-за этого он пропустит большую часть нынешнего сезона.

тоже получил повреждение перед сезоном, но близок к возвращению в игру. и также не смогут помочь команде в ближайшее время.