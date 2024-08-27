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«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон

вчера, 11:20

«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон 2024/2025.

Дизайн футболки отличается динамичностью, отражённой в современных мазках различных оттенков синего, как более светлых, так и более тёмных, чем преобладающий тёмно-синий. Также данный комплект отличается инновационным вращением легендарного значка Nike «Swoosh» на верхней части груди и важнейшим символом нашей истории: трезубцем Нептуна.

При изготовлении данной формы используется Dri-FIT ADV — высочайший стандарт качества для высокоэффективной одежды Nike. Эта передовая технология нового поколения использует отображение тела, данные 4D и инструменты цифрового дизайна для создания материала пиксель за пикселем, обеспечивая усиление, подвижность, воздухопроницаемость и вентиляцию именно там, где это больше всего необходимо, помогая игрокам оставаться прохладными, сухими, комфортными и сосредоточенными.

«Атлетико» представил третий комплект формы на сезон

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 11:45
Пусть эта форма принесёт успех команде
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:41
Что это за Челси 😂
Гость
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