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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев извинился за своё поведение

вчера, 15:02
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев извинился за своё поведение после матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».

Как вы заметили, после той ситуации в Ростове‑на‑Дону я практически на ноль свёл общение с прессой, понимал, что у ваших коллег будут вопросы, а мне не хотелось продолжать развивать негативную историю.

Наверное, мне стоило высказаться раньше, но лучше сделать это поздно, чем никогда. После игры с «Ростовом» постоянно думал о своём поведении. Считаю его некорректным и недопустимым. Над здравым смыслом возобладали эмоции и переживания за команду, за ребят на поле.

Как один из руководителей клуба «Оренбург» я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла.

Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить. Осознаю, что это могли увидеть и дети. Подобное поведение меня точно не красит.

На протяжении всей своей футбольной карьеры я старался быть примером для окружающих, всегда уважал судейские решения, принимал их, осознавая, что команда должна быть сильнее своего соперника, если хочет побеждать.

Сегодня я хотел бы принести искренние извинения арбитрам Ивану Сиденкову, Владиславу Безбородову, Дмитрию Ермакову, Денису Петрову, персоналу стадиона «Ростов Арена», сотрудникам футбольного клуба «Ростов» и футбольной общественности, а также всем тем, кого могло задеть моё поведение.

Футбол для меня больше, чем игра. Скажу без преувеличений: футбол для меня — жизнь.

Напомним, Андреев, используя нецензурную лексику, раскритиковал работу судьи Владислава Безбородова и VAR, а также схватил за руку резервного арбитра. Комитет по этике рассмотрит действия функционера 30 августа.

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Все комментарии
Iv the Lucky
Iv the Lucky
сегодня в 11:34
Молодец , осознал. Понять и простить
А Ростов на бабки влетел при этом
112910415
112910415
вчера в 16:32
слово не воробей ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:16
Хорошо ума хватило извиниться! А мож заставили!
tbk4hzgsg5y8
tbk4hzgsg5y8
вчера в 15:08
Извинился, значит. осознал, просто человек очень был расстроен.
Гость
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