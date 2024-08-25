В матче «Спартака-2» и «Динамо» СПб произошла потасовка с участием игроков

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вчера, 15:51

Во время матча между московским «Спартаком-2» и «Динамо» из Санкт-Петербурга произошла потасовка с участием игроков.

Она началась после нарушения правил со стороны полузащитника «красно-белых» Ивана Старкова на 66-й минуте. В результате главный арбитр показал жёлтые карточки Старкову, а также Николаю Шикову и Михаилу Черномырдину, выступающим за «Динамо». Игра продолжилась через пять минут.

На момент приостановки поединка счёт был равным — 1:1, в итоге встреча завершилась победой «Спартака-2» 2:1.