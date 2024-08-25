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В матче «Спартака-2» и «Динамо» СПб произошла потасовка с участием игроков

вчера, 15:51
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПбМатч завершен

Во время матча между московским «Спартаком-2» и «Динамо» из Санкт-Петербурга произошла потасовка с участием игроков.

Она началась после нарушения правил со стороны полузащитника «красно-белых» Ивана Старкова на 66-й минуте. В результате главный арбитр показал жёлтые карточки Старкову, а также Николаю Шикову и Михаилу Черномырдину, выступающим за «Динамо». Игра продолжилась через пять минут.

На момент приостановки поединка счёт был равным — 1:1, в итоге встреча завершилась победой «Спартака-2» 2:1.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
57ttnp6acga9
57ttnp6acga9
вчера в 16:26
Где спартак, там всегда скандал и нечестное судейство.
2ge8h8mvgt5j
2ge8h8mvgt5j
вчера в 16:05
Эмоции выходят из под контроля это признак самоконтроля...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:01
Потасовки на футбольном поле участились. Нужно принимать жёсткие меры. Пусть эмоции выплёскивают в игре. А если есть желание помахать руками, есть другой вид спорта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:52
Любой Спартак с любым Питером всегда в контрах...
Гость
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