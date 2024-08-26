Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Юношеская сборная России стала 2-й на турнире памяти Морозова

вчера, 13:16

Юношеская сборная России заняла 2-е место на турнире памяти Юрия Морозова.

В решающем матче игроки 2009 года рождения уступили ровесникам из бразильского «Флуминенсе», дважды ведя в счёте по ходу встречи (2:3).

Россияне выиграли 4 из 5 матчей и набрали 12 очков. Участниками XVII турнира также были футболисты из Беларуси, Казахстана и Мексики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» победой завершил юношеский турнир памяти Морозова
25 августа
В матче «Спартака-2» и «Динамо» СПб произошла потасовка с участием игроков
25 августа
Эракович извинился за удаление и прояснил ситуацию с тренером «Спартака»
25 августа
Экс-капитан сборной России по футболу ампутантов открыл матч Кубка России
22 августа
«Пари НН» и «Крылья Советов» сделали креативные промо перед матчем РПЛ
22 августа Видео
Матвей Сафонов поддержал 14-летнего однофамильца из «Кубани»
22 августа
Сортировать
Все комментарии
vz9a26yfcb6r
vz9a26yfcb6r ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 15:42
К чему это вам интересно?
rz6vjevv6553
rz6vjevv6553
вчера в 15:25
Нельзя давать соперникам делать такие камбэки, тем более играя дома
Naherger
Naherger
вчера в 14:52
Интересно,сборные Бразилии и Мексики за свой счёт приехали на турнир ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:42
Была информация, что в составе участников были юноши Зенита.. Вот тебе и турнир. Могли бы показать основные матчи на Матч ТВ.
pz6duunh4v4m
pz6duunh4v4m
вчера в 13:41
Наши юные спортсмены продемонстрировали невероятное мастерство, упорство и командный дух, заслужив уважение соперников и болельщиков.
Хочется особенно отметить прекрасную игру российской сборной в решающем матче против бразильского «Флуминенсе», где наши ребята дважды вели в счёте, но, к сожалению, уступили. Этот проигрыш только подчёркивает силу и потенциал нашей сборной, которая продолжает развиваться и двигаться вперёд.
Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов на международной арене и новых побед! Пусть этот турнир станет отправной точкой для будущих достижений и гордостью российского спорта!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:33
В принципе неплохо выступили
ym3xpmhkvhbw
ym3xpmhkvhbw
вчера в 13:21
Это хороший результат очень рады
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 