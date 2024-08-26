Юношеская сборная России стала 2-й на турнире памяти Морозова

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вчера, 13:16

Юношеская сборная России заняла 2-е место на турнире памяти Юрия Морозова.

В решающем матче игроки 2009 года рождения уступили ровесникам из бразильского «Флуминенсе», дважды ведя в счёте по ходу встречи (2:3).

Россияне выиграли 4 из 5 матчей и набрали 12 очков. Участниками XVII турнира также были футболисты из Беларуси, Казахстана и Мексики.