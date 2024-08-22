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Матвей Сафонов поддержал 14-летнего однофамильца из «Кубани»

вчера, 18:00
КубаньЛоготип футбольный клуб Кубань (Краснодар)0 : 5Логотип футбольный клуб Кубань Холдинг (Павловская)Кубань ХолдингМатч завершен

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в видеоролике выразил поддержку своему однофамильцу — голкиперу «Кубани» Роману, который вчера провёл дебютный матч за краснодарскую команду в возрасте 14 лет.

Футболист «жёлто-зелёных» стал самым молодым игроком в истории Кубка России. «Кубань» в рамках 1/128 финала турнира на своём поле потерпела поражение со счётом 0:5 от клуба «Кубань Холдинг».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:03
Тренер,что то сморозил ,пацану трудно переносить такой удар в первом матче.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:08
А ты местный житель не знал, что основа взрослая Кубань вместе с тренерами не явились на игру. Поэтому и выставили юношей Кубани. Там и полевые были 16-18 лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:06
Это вынужденно было. Вся основа Кубани и тренеры не явились на игру. Поэтому и выставили юношей Кубани.
Сп62
Сп62
вчера в 21:43
Избиение младенца.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:59
Ну так конечно нельзя делать. После 5 мячей в дебюте он еще повесится на перекладине. Ему нужно теперь второй матч провести, причем победить, а то уверенность пропадет
112910415
112910415 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:32
безобразное решение тренерского штаба !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
Не рановато ли в 14 лет играть? Да ещё и деньги небось платить будут. Испортят парня, поймает звезду...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:31
А мне Сафонова Елена больше нравится ("Зимняя вишня").
a54e9uenn86k
a54e9uenn86k
вчера в 18:13
Чтобы парень не сломался раньше времени, надо поддержать
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09
Зачем пацана выпустили в рамку?
Ещё не понятно, как это отразится на его психологическом состоянии. Такие матчи могут всю карьеру испортить, а она ещё даже не началась.
yuk7f5nzkx5q
yuk7f5nzkx5q
вчера в 18:04
Надо фамилию держать, желаем удачи!!?
shlomo
shlomo
вчера в 18:02
Много стало Сафоновых...:)))))
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