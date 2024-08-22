Матвей Сафонов поддержал 14-летнего однофамильца из «Кубани»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в видеоролике выразил поддержку своему однофамильцу — голкиперу «Кубани» Роману, который вчера провёл дебютный матч за краснодарскую команду в возрасте 14 лет.
Футболист «жёлто-зелёных» стал самым молодым игроком в истории Кубка России. «Кубань» в рамках 1/128 финала турнира на своём поле потерпела поражение со счётом 0:5 от клуба «Кубань Холдинг».
Ещё не понятно, как это отразится на его психологическом состоянии. Такие матчи могут всю карьеру испортить, а она ещё даже не началась.
Ещё не понятно, как это отразится на его психологическом состоянии. Такие матчи могут всю карьеру испортить, а она ещё даже не началась.