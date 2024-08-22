«Пари НН» и «Крылья Советов» сделали креативные промо перед матчем РПЛ

1724348036

вчера, 20:33

«Пари НН» и «Крылья Советов» представили промо-ролики к очному матчу, который пройдёт в рамках 6-го тура РПЛ .

Нижегородский клуб в своём видео пригласил соперников сыграть в Кубке Волги. В ролике один мальчик, играя возле дома с мячом, говорит другому: «Крылов! Выходи в Кубок Волги играть!», а тот отвечает: «Не могу! Меня папа не пускает!»

Самарцы также выпустили своё промо, сделав его в кинематографическом стиле. В нём отец и сын обсуждают предстоящую встречу. В одном из эпизодов сын говорит: «Ты уверен, что мы должны поддерживать именно эту команду? Да вокруг полно других команд, которые чаще побеждают! Мы даже в Кубке Волги не участвуем!», на это отец ответил, что, даже не принимая участия в турнире, они в нём выше «Акрона» и «Нижнего».