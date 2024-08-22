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«Пари НН» и «Крылья Советов» сделали креативные промо перед матчем РПЛ

вчера, 20:33
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН25.08.2024 в 15:00 Не начался

«Пари НН» и «Крылья Советов» представили промо-ролики к очному матчу, который пройдёт в рамках 6-го тура РПЛ.

Нижегородский клуб в своём видео пригласил соперников сыграть в Кубке Волги. В ролике один мальчик, играя возле дома с мячом, говорит другому: «Крылов! Выходи в Кубок Волги играть!», а тот отвечает: «Не могу! Меня папа не пускает!»

Самарцы также выпустили своё промо, сделав его в кинематографическом стиле. В нём отец и сын обсуждают предстоящую встречу. В одном из эпизодов сын говорит: «Ты уверен, что мы должны поддерживать именно эту команду? Да вокруг полно других команд, которые чаще побеждают! Мы даже в Кубке Волги не участвуем!», на это отец ответил, что, даже не принимая участия в турнире, они в нём выше «Акрона» и «Нижнего».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:03
Ждёмс хорошей игры..
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:09
Посмотрим какую игру покажут!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:05
Они бы лучше не снимали видосики...
А проявили весь свой творческий потенциал на футбольном поле во время матча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:36
самарцы здорово ответили пари НН))
Гость
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