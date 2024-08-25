Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Эракович извинился за удаление и прояснил ситуацию с тренером «Спартака»

вчера, 14:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович принёс извинения за своё удаление в матче со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ (0:0), а также отреагировал на слова главного тренера московской команды Деяна Станковича, который назвал футболиста «сыном».

Когда серб покидал поле, Станкович поцеловал его в голову. После игры тренер объяснил, что Эракович ему «как сын».

В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки.

Я — игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.

Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвёл команду, схватив две не обязательные жёлтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить. Надеюсь показать всё, на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-капитан сборной России по футболу ампутантов открыл матч Кубка России
22 августа
«Пари НН» и «Крылья Советов» сделали креативные промо перед матчем РПЛ
22 августа Видео
Матвей Сафонов поддержал 14-летнего однофамильца из «Кубани»
22 августа
Личка: «Не обсуждали перед матчем с „Зенитом“, кто будет бить пенальти»
10 августа
Капитан «Динамо» вернулся в расположение команды
07 августа
Романцев нанёс символический удар по мячу перед матчем «Спартака»
05 августа
Сортировать
Все комментарии
prizrak-60
prizrak-60
вчера в 17:00
Да,62ецо,хоть и импортное.
Telanten
Telanten
вчера в 16:29, ред.
Кому нужны его извинения, если такую свинью Зениту подложил.
b54d7b2w79gv
b54d7b2w79gv
вчера в 16:21
Уважение к такому игроку Зенита пропало сразу же, пора его гнать из команды.
njtcb3cqgq6c
njtcb3cqgq6c
вчера в 16:19
Эракович после удаления сразу рванул к Станковичу, чтобы доложить, что его задание выполнено, и получил свой поцелуй.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Да ничего страшного...Эракович сразу в подтрибунке выстриг макушку...которую пометил Станкович.... ещё ряд процедур и как говорят медики всё будет Ок....главное "Антистанковичитин" вовремя нашли...и парень теперь вне опасности....через тур будет играть...как новенький...
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
Эракович извинился перед болельщиками, а Станкевич его поблагодорил за содеянное.)
ProKop92
ProKop92 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:49
    ABir
    ABir
    вчера в 15:44
    Да, Эракович своим удалением поубивал много нервных клеток у руководства Зенита и Газпрома
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:43
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 15:27
      В Москве посмотрим)...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 15:03, ред.
      Не надо извинений....
      Соперник показал что и в большинстве не забьёт....как бы тренер гостей не радовался и не целовал удалённых....
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       