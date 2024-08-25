Эракович извинился за удаление и прояснил ситуацию с тренером «Спартака»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович принёс извинения за своё удаление в матче со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ (0:0), а также отреагировал на слова главного тренера московской команды Деяна Станковича, который назвал футболиста «сыном».
Когда серб покидал поле, Станкович поцеловал его в голову. После игры тренер объяснил, что Эракович ему «как сын».
В пылу борьбы разное происходит как на поле, так и вне его. Но считаю необходимым всем дать знать: у меня есть родной отец, его зовут Желько Эракович. Он переживает за все мои успехи и ошибки.
Я — игрок «Зенита». И счастлив быть частью большой зенитовской семьи.
Хочу также извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что подвёл команду, схватив две не обязательные жёлтые карточки, что привело к моему удалению. Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить. Надеюсь показать всё, на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах.
Зенит своё еще возьмёт! Спартаку просто повезло увезти ничью из Питера
Зенит своё еще возьмёт! Спартаку просто повезло увезти ничью из Питера
Соперник показал что и в большинстве не забьёт....как бы тренер гостей не радовался и не целовал удалённых....
Соперник показал что и в большинстве не забьёт....как бы тренер гостей не радовался и не целовал удалённых....