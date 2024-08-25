Эракович извинился за удаление и прояснил ситуацию с тренером «Спартака»

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вчера, 14:59

Защитник «Зенита» принёс извинения за своё удаление в матче со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ (0:0), а также отреагировал на слова главного тренера московской команды , который назвал футболиста «сыном».

Когда серб покидал поле, Станкович поцеловал его в голову. После игры тренер объяснил, что Эракович ему «как сын».