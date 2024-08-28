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«Ред Булл Зальцбург» арендует полузащитника «Ливерпуля»

вчера, 10:20

«Ред Булл Зальцбург» договорился об аренде полузащитника «Ливерпуля» Стефана Байчетича. Австрийский клуб возглавляет бывший тренер «красных» Пепейн Лейндерс.

Байчетич находится в системе «Ливерпуля» с января 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне он сыграл шесть матчей во всех турниров (большую часть сезона пропустил из-за травмы), в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего опорного полузащитника в 11 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:23
Вышли в Лигу чемпионов, надо усиление...
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