«Ред Булл Зальцбург» арендует полузащитника «Ливерпуля»

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вчера, 10:20

«Ред Булл Зальцбург» договорился об аренде полузащитника «Ливерпуля» . Австрийский клуб возглавляет бывший тренер «красных» Пепейн Лейндерс.

Байчетич находится в системе «Ливерпуля» с января 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне он сыграл шесть матчей во всех турниров (большую часть сезона пропустил из-за травмы), в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего опорного полузащитника в 11 миллионов евро.

Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.