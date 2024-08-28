«Ред Булл Зальцбург» арендует полузащитника «Ливерпуля»

«Ред Булл Зальцбург» договорился об аренде полузащитника «Ливерпуля» Стефана Байчетича. Австрийский клуб возглавляет бывший тренер «красных» Пепейн Лейндерс.
Байчетич находится в системе «Ливерпуля» с января 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне он сыграл шесть матчей во всех турниров (большую часть сезона пропустил из-за травмы), в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего опорного полузащитника в 11 миллионов евро.
Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе вратаря «Валенсии» Гиорги Мамардашвили.