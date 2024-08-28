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Полузащитник «Милана» продолжит карьеру в «Фиорентине»

вчера, 16:07

Полузащитник «Милана» Ясин Адли перешёл в «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона (за 1,5 миллиона евро) с возможностью выкупа (за 10,5 миллионов евро). Если игрок перейдёт на постоянной основе в стан «фиалок», то ему предложат контракт до июня 2029 года. За новую команду Адли будет выступать под номером 29.

Полузащитник «Милана» продолжит карьеру в «Фиорентине»

Напомним, 24-летний опорный полузащитник перешёл в «Милан» из «Бордо» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне Адли сыграл 33 матча во всех турнирах, набрал три результативных балла (гол и два ассиста) и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает француза в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» работает над трансфером полузащитника «Фоирентины» Софьяна Амрабата.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:16
У Адли просто не сложилось в Милане...
Такое бывает - красно-черные довольно сложный клуб.
А вот Фиорентина клуб попроще, может тут ему понравится.
Гость
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