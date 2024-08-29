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«Урал» объявил о переходе защитника «Зенита»

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Ironigor
Ironigor
вчера в 15:26
Теперь у парня будет постоянная игровая практика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:03
Если не ошибаюсь, он воспитанник Зенита. Пусть набирается опыта в другой команде. С бразильцами ему трудно конкурировать...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:41
А перешел насовсем или в аренду? А право выкупа у Зенита есть? А сколько % прав на игрока осталось в Питере? Ждем подробностей
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:34
А где подробности?
Полноценный трансфер или аренда?
Варяг или воспитанник академии Зенита?
Размер денежной компенсации за игрока?
Guzhel
Guzhel
вчера в 14:33
Бердачеву только удачи в Урале и побольше побед.
Гость
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