«Урал» объявил о переходе защитника «Зенита»

Пресс-служба «Урала» объявила о переходе защитника «Зенита» Матвея Бардачёва.
Футболист будет выступать под 70-м номером.
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