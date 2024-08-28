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Махачкалинское «Динамо» завершило работу на трансферном рынке

вчера, 13:36

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб больше не будет делать приобретений.

Могу сказать, что всё – мы свою работу на трансферном рынке завершили. Новых приобретений не планируем, мы довольны качеством новых футболистов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:58
Правильно, зачем делать покупки в РПЛ когда уже надо готовиться к следующему сезону в ФНЛ.
Всё логично!!!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 16:49
Оно завершило, ну и хорошо. Только вот не понятно, клуб завершил или оно завершило?
h4krcw8mapu7
h4krcw8mapu7 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:24
При чем здесь Семак, статья про трансферную политику Динамо, победившее спартак.
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:57
Семак не думает, он выпускает тех у кого идет игра, а как не прет он незнает что делать.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:21
Остаётся пожелать Успехов в турнире за приовое место!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:08
Ну если все так хорошо, то удачи в матчах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:50, ред.
Перебора в Динамо точно не будет..
Зато есть возможность разгуляться тренерской мысли.
В Зените Семак думает, кого, в этот раз, оставить на лавке.
В Махачкале мыслят о том, как добыть очки игроками, которые есть на поле.
Гость
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