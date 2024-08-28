Махачкалинское «Динамо» завершило работу на трансферном рынке

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб больше не будет делать приобретений.
Могу сказать, что всё – мы свою работу на трансферном рынке завершили. Новых приобретений не планируем, мы довольны качеством новых футболистов.
Всё логично!!!
Всё логично!!!
Зато есть возможность разгуляться тренерской мысли.
В Зените Семак думает, кого, в этот раз, оставить на лавке.
В Махачкале мыслят о том, как добыть очки игроками, которые есть на поле.
Зато есть возможность разгуляться тренерской мысли.
В Зените Семак думает, кого, в этот раз, оставить на лавке.
В Махачкале мыслят о том, как добыть очки игроками, которые есть на поле.