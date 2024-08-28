«Зенит» вернулся к рискованной практике. Пережили семь неудачных трансферов аргентинцев

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28 августа 2024, 23:11

Подписали молодого форварда.

Гонду стал девятым аргентинцем в истории «Зенита»

Хотя формально защитник Маммана покинул клуб из Санкт-Петербурга два года назад, в основе «Зенита» аргентинцев не было намного дольше. Закупки времен тренера Манчини строились на доверии к соотечественникам Месси. В семи случаях из восьми «Зенит» разочаровался. Восьмая сделка тоже обернулась разводом. Жена защитника Гарая по имени Тамара заставила вице-чемпиона мира покинуть РПЛ .

Но Эсекьель отрезками играл солидно. Гарай не закрепился в юности в «Реале», хотя провел за великий клуб несколько десятков поединков. А из «Бенфики» попал в «Зенит», где провел два сезона. Планировал играть дальше, но Тамара хотела в Испанию. Муж повиновался. Выступал за «Валенсию», а затем проиграл проблемам с тазобедренным суставом – остеоартрозу. Сейчас Эсекьель занимается строительством.

Надеемся, не попадет к аферистам. Может консультироваться у Переса, президент «Реала» из строительного бизнеса, знает всех воротил не только в Испании. Гарая, сыгравшего в финале ЧМ -2014 против Германии, можно назвать единственным аргентинцем в «Зените», у которого было больше классных матчей, чем плохих. Поэтому Семак так долго плевался, когда скауты предлагали новых «небесно-голубых».

Из-за проблем с формой Кассьерры, у которого упала результативность и не выросло умение создавать моменты без Глушенкова, пришлось искать нападающего. Ивану Сергееву тренерский штаб не доверяет. Доверились Гонду. Уроженец Санта-Фе стал девятым аргентинцем в истории «Зенита». Лусиано был в составе олимпийской сборной Аргентины, которая провалилась в Париже и осталась без медалей.

Зато сам Гонду понравился скаутам «Зенита» в составе «Архентинос Хуниорс», бывшего клуба Марадоны. Лусиано всего 23 года. Не отличается невероятной результативностью. Обошелся всего в 12 млн евро, что мало за молодого форварда из страны, где родились действующие чемпионы мира. Хорошо, что аргентинцев до сих пор недооценивают, если сравнивать с бразильцами. Но чей путь повторит Гонду в «Зените»?

Петербуржцы не умеют найти подход к «альбиселесте»

Бывает, что определенный стиль футбола не подходит для конкретной команды. Хотя у «Зенита» латиноамериканский состав, у них нет историй невероятного успеха именно аргентинцев. Можно вспомнить «Шахтёр», где тоже исторически много бразильцев без аргентинцев. Другой менталитет. В «Зените» помнят историю талантливого центрального защитника Мамманы. У «Лиона» его забрали за 16 млн евро.

В итоге отдали свободным агентом в «Ривер Плейт». А дальше перебрался в «Велес Сарсфилд». Сейчас его команда лидирует в чемпионате Аргентины, а Маммана пытается играть в основе. В «Зените» ему не повезло с травмами. Ансальди, левому защитнику из «Рубина», тоже стоило отказаться от трансфера в клуб из Санкт-Петербурга. Надо было сразу уезжать в Италию, где Кристиан не потянул уровень основы «Интера».

Зато в составе «Торино» и «Пармы» у него были хорошие матчи. Ансальди за «Зенит» почти не играл. А Ригони и Краневиттер – ошибки скаутов. Футболистам зря доверяли. Их уровень не соответствовал амбициям «Зенита», потеряли деньги и время. Опорник Матиас сейчас в «Ривер Плейте», но до этого играл в Мексике. Ригони перешел в «Аталанту», но не задержался в Бергамо. Теперь от вингера отказались в МЛС .

А ещё у одного аргентинца в составе «Зенита» клубная карьера сложилась удачнее. Лентяя Паредеса вовремя отправили в другой клуб. Схитрили. Если Халка и Витселя отдали китайцам, чтобы заработать, то Леандро отправили в ПСЖ , где за него заплатили дикие 40 млн евро. Неудача парижского клуба, чемпион мира перешел в «Рому» за 2.5 млн евро. Гордость не позволяет уехать в Саудовскую Аравию, но Паредес скатился.

Даже Дриусси и Домингес не реализовали весь потенциал

Два вторых нападающих хотели играть результативно. У Дриусси и его старшего товарища Домингеса терпимая статистика. Себастьян является единственным аргентинцем в истории «Зенита», который сыграл свыше 100 матчей. Вот только форвард не вырос в звезду сборной Италии. Именно в эту национальную команду его пытался забрать в итоге Манчини. Не срослось, как и с переходом в гранд Серии А.

Дриусси не вырос в «Зените», в него не поверили европейские клубы. Футболист, за которого чемпионы РПЛ отдали 15 млн евро, через четыре года уехал за 6.4 млн евро в «Остин». В команде, где совладельцем является известный актер Мэттью Макконахи, у Дриусси был крутой сезон в 2022-м. Но о вызове в сборную Аргентины никто даже не заикался, Себастьян не дорос до заявки команды имени Месси.

У Алехандро Домингеса тоже нет игр за сборную. Первый представитель Аргентины в истории «Зенита» перешел из «Рубина» за 7 млн евро. Через два года стоимость упала на три миллиона, казанцы вернули одного из бывших лидеров обратно. В отличие от Семака, для Домингеса переход в «Зенит» не стал поворотным событием в жизни. А дальше был трансфер в «Валенсию» и другие приключения.

Когда «Ривер Плейт» вылетел во второй дивизион, то Домингес поступил красиво. Вернулся в аренду в бывший клуб и помог вернуться в главную лигу. А вот в «Рубин» переходить ещё раз не захотел. В «Зените» помнят о Домингесе не только плохие вещи. Но, как показывает история всех аргентинцев, надолго не задерживаются. Даже Дриусси тренеры не нашли удобную позицию. Себастьян играл через раз.