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«Химки» объявили о переходе вингера олимпийской сборной Узбекистана

вчера, 16:39

Вингер Алишер Одилов стал игроком «Химок».

Предыдущим клубом футболиста был ташкентский «Олимпик». Игрок принял участие в Олимпийских играх в Париже, где в составе сборной Узбекистана провёл 2 матча и забил один гол. В текущем сезоне Суперлиги Узбекистана атакующий хавбек провёл 12 матчей, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Все комментарии
2f53zgcamuzy
2f53zgcamuzy
вчера в 18:04
Переход Алишера Одилова в «Химки» — это интересный трансфер для российского футбола. Одилов — опытный игрок, который уже имеет опыт выступления на Олимпийских играх. Его переход должен усилить состав «Химок» и добавить конкуренции в линии атаки.
Guzhel
Guzhel
вчера в 17:53
Это явно не усиление, а слабая попытка зацепиться за РПЛ.
syky3frx3e8h
syky3frx3e8h
вчера в 17:31
Есть надежда что он поможет Химкам в игре!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:22
Есть надежда у фк ХИМКИ на скромные Победы в чемпионате..
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:22
Алишер Одилов вряд ли значительно усилит Химки.
У подмосковной команды есть немного шансов остаться в РПЛ и только потому, что многие клубы ещё слабее.
Вещий
Вещий
вчера в 17:14
Будем надеяться что поможет Химкам...
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