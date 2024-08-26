«Химки» объявили о переходе вингера олимпийской сборной Узбекистана

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вчера, 16:39

Вингер стал игроком «Химок».

Предыдущим клубом футболиста был ташкентский «Олимпик». Игрок принял участие в Олимпийских играх в Париже, где в составе сборной Узбекистана провёл 2 матча и забил один гол. В текущем сезоне Суперлиги Узбекистана атакующий хавбек провёл 12 матчей, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.