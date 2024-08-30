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Барренечеа стал игроком «Валенсии» в рамках аренды

вчера, 21:32

Полузащитник Энцо Барренечеа на правах аренды перешёл из «Астон Виллы» в « Валенсию».

Арендное соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Барренечеа стал игроком «Валенсии» в рамках аренды

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29 августа
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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:22
Смутные времена во всей Испании. Покажите мне хоть один клуб без долгов и кредитов
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 23:01
это понятно.
смутные времена переживают летучие мыши.
но хочется лучшего)) бывший чемпион Испании достоин только лучшего.
не знаю, что думает питер лим, владелец Валенсии.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:38
На основании чего пора вернуться??? Пока даже нет предпосылок к этому. Не вылететь бы.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:37
Вряд ли, скорее для основы. Вопрос проявит ли себя.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:03
Игрок для длины скамейки пожалуй
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:03
Астон Вилла становится топ-клубом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:46
Валенсии пора вернутся в топ-4
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