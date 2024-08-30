Барренечеа стал игроком «Валенсии» в рамках аренды

Полузащитник Энцо Барренечеа на правах аренды перешёл из «Астон Виллы» в « Валенсию».
Арендное соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Полузащитник Энцо Барренечеа на правах аренды перешёл из «Астон Виллы» в « Валенсию».
Арендное соглашение рассчитано до лета 2025 года.
смутные времена переживают летучие мыши.
но хочется лучшего)) бывший чемпион Испании достоин только лучшего.
не знаю, что думает питер лим, владелец Валенсии.
смутные времена переживают летучие мыши.
но хочется лучшего)) бывший чемпион Испании достоин только лучшего.
не знаю, что думает питер лим, владелец Валенсии.