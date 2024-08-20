Угальде высказался об отстранении Соболева

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал отстранение Александра Соболева от тренировок:
Это «Спартак» – здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал отстранение Александра Соболева от тренировок:
Это «Спартак» – здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею.
А вообще тему опального игрока искусственно поднимают со дна. Но это не самая популярная история.
А вообще тему опального игрока искусственно поднимают со дна. Но это не самая популярная история.
И точка!
И точка!