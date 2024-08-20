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Угальде высказался об отстранении Соболева

вчера, 20:09

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал отстранение Александра Соболева от тренировок:

Это «Спартак» – здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею.

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Все комментарии
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
сегодня в 09:23
Журналюгам надо сказать идите и возьмите интервью у жены Соболева,она знает всё и вообще она спровоцировала его на эти отстранения от команды,потому что она хотела его в Зенит отправить
ABir
ABir
вчера в 23:10
Журналистам только и надо, чтобы устроить очередной конфликт. Надо спрашивать об этом не Угальде , а Соболева, но тот и послать может, а может и показать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:49
У него, видимо, не про Соболева спрашивали...
А вообще тему опального игрока искусственно поднимают со дна. Но это не самая популярная история.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:46
Молодец парень, не поддался на провокации
Capral
Capral
вчера в 20:43
А при чем тут Угальде? Его попросили высказать мнение об отстранении Соболева, а он о себе вспомнил... Не понял юмора. К тому же- игроки они разноплановые, непохожие. И вообще, что он может знать про Спартак, без году неделя. Уверен, он и истории Спартака не знает...
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:18, ред.
Ответ ПРОФЕССИОНАЛА: "Не моё дело".
И точка!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:15
Как бы Манфред следом "звезду" не поймал бы...)
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