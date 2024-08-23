«Динамо» оштрафовали из-за выбежавшего на поле болельщика.

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вчера, 17:16

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение оштрафовать московское «Динамо» за выход болельщика на поле в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Об этом журналистам рассказал глава комитета .

Во время игры болельщик вышел на поле, добежал до центрального круга и станцевал брейк. Его наказали административным арестом на 8 суток.

На футбольное поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 140 тысяч рублей.

Также «Динамо» оштрафовано за нарушения правил работы стюардов на матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»: