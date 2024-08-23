Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» оштрафовали из-за выбежавшего на поле болельщика

вчера, 17:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московское «Динамо» за выход болельщика на поле в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Во время игры болельщик вышел на поле, добежал до центрального круга и станцевал брейк. Его наказали административным арестом на 8 суток.

На футбольное поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 140 тысяч рублей.

Также «Динамо» оштрафовано за нарушения правил работы стюардов на матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»:

Во время проверки удостоверений сотрудников ГРС 20 сотрудников ГРС были без удостоверений. За это нарушение штраф 150 тысяч рублей. И за скандирование ненормативной лексики — 40 тысяч рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Угальде высказался об отстранении Соболева
20 августа
В матче Кубка Перу игрок справил нужду и получил красную карточку
19 августа Фото
Слухи«Лестер» может получить два отдельных штрафа с вычетом очков
19 августа
Экс-игрок «Фейеноорда» рассказал, как Слот решает проблемы с дисциплиной
16 августа
Слухи«Ман Сити» может лишиться 70-80 очков в случае подтверждения нарушений
16 августа
«Ньюкасл» объявил дату возвращения Тонали
15 августа
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:37
а при чем тут ФК Динамо?))))
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 15:32, ред.
- Убытка? А он, что, ещё и стадион покурочил? Вот даёт мужик! А я-то думал, что он решил просто на ТВ "засветится". Алкоголь в печень, моча в голову, седина в бороду, бес в ребро...
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:11
В том и дело, что чей он болела знает только он сам. Он с гордостью, честно и заявил, чей он. Был бы провокатор, заявил бы, что зенитовец. Хотя КДК до феньки чей болельщик выбежал - штраф за необеспечение безопасности. Вопрос в том, хватит ли этому гуляке 8 суток? Не хватит, следующему надо впаять 15. И так по нарастающей суровости наказания. Ещё Динамо надо предъявить ему иск о возмещении убытка.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:48
«Динамо» оштрафовали из-за выбежавшего на поле болельщика.

"На футбольное поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 140 тысяч рублей".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387176/grigoryanc-artur 23.08.2024

- 50 секунд остановки матча - 140000 рублей. Это что за расценки такие? В каком документе они прописаны? И как один пьяный болельщик, выбежавший на футбольное поле, "поставил под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе"?
- Кто же это был? Рэмбо? Терминатор? Джек Ричер? Или Великий уравнитель? А... Понял... Железный Человек!!!
- Прикиньте, а если бы их было два? Тогда что, весь стадион эвакуировать? Что за бред?
hhwwz4rp7cjv
hhwwz4rp7cjv
вчера в 19:07
Странно, почему Динамо не снимают очки не запрещают играть на своем поле из-за отсутствия безопасности при проведении матчей.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:34
Динамо надо был сказать что это не их болела! Клаудиньо же матом не на судью орал и ему поверили! Хотя о чем это я)))
dr64d74qjggy
dr64d74qjggy
вчера в 17:30
Сколько заслонов а результата нет. Учить рублём!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25
А никто и не сомневался. У вас со штрафами всё 👍😉
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 