«Динамо» оштрафовали из-за выбежавшего на поле болельщика.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московское «Динамо» за выход болельщика на поле в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Во время игры болельщик вышел на поле, добежал до центрального круга и станцевал брейк. Его наказали административным арестом на 8 суток.
На футбольное поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 140 тысяч рублей.
Также «Динамо» оштрафовано за нарушения правил работы стюардов на матче Кубка России с махачкалинским «Динамо»:
Во время проверки удостоверений сотрудников ГРС 20 сотрудников ГРС были без удостоверений. За это нарушение штраф 150 тысяч рублей. И за скандирование ненормативной лексики — 40 тысяч рублей.
"На футбольное поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 140 тысяч рублей".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387176/grigoryanc-artur 23.08.2024
- 50 секунд остановки матча - 140000 рублей. Это что за расценки такие? В каком документе они прописаны? И как один пьяный болельщик, выбежавший на футбольное поле, "поставил под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе"?
- Кто же это был? Рэмбо? Терминатор? Джек Ричер? Или Великий уравнитель? А... Понял... Железный Человек!!!
- Прикиньте, а если бы их было два? Тогда что, весь стадион эвакуировать? Что за бред?
"На футбольное поле выбежал болельщик, что повлекло остановку матча на 50 секунд. По данному нарушению за необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 140 тысяч рублей".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387176/grigoryanc-artur 23.08.2024
- 50 секунд остановки матча - 140000 рублей. Это что за расценки такие? В каком документе они прописаны? И как один пьяный болельщик, выбежавший на футбольное поле, "поставил под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе"?
- Кто же это был? Рэмбо? Терминатор? Джек Ричер? Или Великий уравнитель? А... Понял... Железный Человек!!!
- Прикиньте, а если бы их было два? Тогда что, весь стадион эвакуировать? Что за бред?