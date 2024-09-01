Парфёнов об отставке: «Есть решение руководства»

49-летний специалист прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Актобе».

Сейчас на эмоциях не хочу ничего комментировать. Есть решение руководства. Мы посидели, поговорили, пожали руки, поблагодарили друг друга. За время работы в клубе я познакомился с достаточным количеством хороших людей. Благодарен акиму города, который большую поддержку предоставлял.

Домашнее поражение от «Елимая» тут тоже добавило свой оттенок, конечно. Но мы часто говорим, что чемпионат — это дистанция… Не хочется сейчас говорить. Одно дело — проиграл и вылетел из Кубка, а здесь у нас был хороший путь к финалу, чемпиона обыграли.