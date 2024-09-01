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Парфёнов об отставке: «Есть решение руководства»

вчера, 13:17

49-летний специалист Дмитрий Парфёнов прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Актобе».

Сейчас на эмоциях не хочу ничего комментировать. Есть решение руководства. Мы посидели, поговорили, пожали руки, поблагодарили друг друга. За время работы в клубе я познакомился с достаточным количеством хороших людей. Благодарен акиму города, который большую поддержку предоставлял.

Домашнее поражение от «Елимая» тут тоже добавило свой оттенок, конечно. Но мы часто говорим, что чемпионат — это дистанция… Не хочется сейчас говорить. Одно дело — проиграл и вылетел из Кубка, а здесь у нас был хороший путь к финалу, чемпиона обыграли.

Ранее сообщалось, что Магомед Адиев может стать новым главным тренером «Актобе».

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Все комментарии
g6pc5c965cqw
g6pc5c965cqw
вчера в 15:02
Похоже просто потеряли веру в него.
sgtuzrca2sjr
sgtuzrca2sjr
вчера в 14:58
Ну какой из Парфенова тренер, пора завязывать с этим делом и заняться чем-нибудь другим.
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:25
Променяли значит Диму на Магомеда...
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