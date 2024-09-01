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Гонду: «Мне ещё нужно время для адаптации»

вчера, 09:49

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Аргентины Лусиано Гонду рассказал, как проходит его процесс адаптации в новой команде.

У меня уже сложились очень хорошие отношения со всеми одноклубниками. С бразильцами, конечно, коммуникация получше, так как говорим практически на одном языке. Они понимают меня, я — их. В целом всё хорошо.

Я уже знаю всех. Раньше мне приходилось играть только против Нино, но я успел познакомиться и со всеми остальными парнями. Но, конечно, мне ещё нужно время для адаптации в новой стране и коллективе.

Ранее Гонду сравнил чемпионаты Аргентины и России.

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Гонду сравнил чемпионат Аргентины и РПЛ
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:03
Да все поняли...всего дубль Пари НН....в дебюте...
Ждали не мение пента-трика.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Бедный соболь уже думает как поудобнее ему на лавке устроиться))
ProKop92
ProKop92 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:58
Может быть потому что соперник так себе?)
И обязаны были выигрывать
и выигрывать крупно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:51
Но как то не особо они радовались твоим голам
Гость
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