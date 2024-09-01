Гонду: «Мне ещё нужно время для адаптации»

Нападающий «Зенита» и олимпийской сборной Аргентины рассказал, как проходит его процесс адаптации в новой команде.

У меня уже сложились очень хорошие отношения со всеми одноклубниками. С бразильцами, конечно, коммуникация получше, так как говорим практически на одном языке. Они понимают меня, я — их. В целом всё хорошо.

Я уже знаю всех. Раньше мне приходилось играть только против Нино, но я успел познакомиться и со всеми остальными парнями. Но, конечно, мне ещё нужно время для адаптации в новой стране и коллективе.