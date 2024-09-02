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Мареска прокомментировал повреждение Гюсто

вчера, 08:59

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о характере травмы защитника Мало Гюсто, которую тот получил в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).

У Мало Гюсто мышечная травма. Надеемся, что скоро он вернется в игру.

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Все комментарии
m2npp377z6t3
m2npp377z6t3
вчера в 11:44
В защите у Челси то Гюсто, то пусто
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:02
Там народу на 5 составов! А если серьёзно , то парню здоровья!
ft9sj8sc6mzy
ft9sj8sc6mzy
вчера в 09:54
Травму вылечат, а вот потерю двух очков не вернешь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:39
Тут прям песня напрашивается:

Мало мало мало мало мало Гюсто
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало Гюсто
Разрешаю это значит можно

А пацану здоровья, там и так Джеймс постоянно на травме сидит...
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