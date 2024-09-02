Мареска прокомментировал повреждение Гюсто

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о характере травмы защитника Мало Гюсто, которую тот получил в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).
У Мало Гюсто мышечная травма. Надеемся, что скоро он вернется в игру.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о характере травмы защитника Мало Гюсто, которую тот получил в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).
У Мало Гюсто мышечная травма. Надеемся, что скоро он вернется в игру.
Мало мало мало мало мало Гюсто
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало Гюсто
Разрешаю это значит можно
А пацану здоровья, там и так Джеймс постоянно на травме сидит...
Мало мало мало мало мало Гюсто
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало Гюсто
Разрешаю это значит можно
А пацану здоровья, там и так Джеймс постоянно на травме сидит...