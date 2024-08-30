Новичок «Арсенала» Мерино пропустит несколько недель из-за травмы

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вчера, 16:20

Полузащитник «Арсенала» получил травму плеча.

Ожидается, что он пропустит несколько недель. Он не примет участия в матче с «Брайтоном» и в сентябрьских играх сборной Испании.

Мерино перешёл в «Арсенал» 3 дня назад.