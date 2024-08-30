Новичок «Арсенала» Мерино пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино получил травму плеча.
Ожидается, что он пропустит несколько недель. Он не примет участия в матче с «Брайтоном» и в сентябрьских играх сборной Испании.
Мерино перешёл в «Арсенал» 3 дня назад.
|Арсенал-:-Брайтон энд Хоув Альбион
|14:30 Не начался
Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино получил травму плеча.
Ожидается, что он пропустит несколько недель. Он не примет участия в матче с «Брайтоном» и в сентябрьских играх сборной Испании.
Мерино перешёл в «Арсенал» 3 дня назад.