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Новичок «Арсенала» Мерино пропустит несколько недель из-за травмы

вчера, 16:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион14:30 Не начался

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино получил травму плеча.

Ожидается, что он пропустит несколько недель. Он не примет участия в матче с «Брайтоном» и в сентябрьских играх сборной Испании.

Мерино перешёл в «Арсенал» 3 дня назад.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:38
В принципе ничего страшного. Одна игра всего лишь. Остальные матчи сборных. Так даже лучше для Арсенала, свежее будет
Vladrad
Vladrad
вчера в 16:34
Не очень хорошо, не успев прийти в коллектив травмироваться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:26
Обидная травма - ему бы адаптироваться в новом клубе - а тут бац травма.
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