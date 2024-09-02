Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

«Анжи» может заявиться в любительскую лигу Дагестана

вчера, 09:57

«Анжи» может быть возрожден и заявлен в любительскую лигу Дагестана. В сообщении клуба сказано:

[Владелец клуба] Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда «Анжи» президенту МФК South United Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а также одному из лидеров фанатского объединения клуба Абакару Гамидову для возрождения ФК «Анжи» в любительской лиге Дагестана.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У «Матч ТВ» будет новый талисман
01 сентября Фото
Официально«Атланта» не указала национальность Миранчука при объявлении состава
01 сентября Фото
Чемпион Англии Симпсон провёл дебютный поединок в боксе
01 сентября
Мамаев подарил жене автомобиль стоимостью 23 млн рублей
01 сентября Видео
Кержаков вынес с поля воробья во время матча с «Пари НН»
31 августа Фото
Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю
30 августаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Это для некоторых цирковое представление, а для любителей футбола на тот момент был самый желанный клуб для посещения матча, чтобы увидеть звезд первой велечины - Р. Карлоса, Это'О.

Не трудно догадаться теперь, кто в них бросал бананы.

Динамо не повторит вообще ничего! Анжи нулевых играл с воспитанниками, боролись за бронзу, играли в финале кубка России. Динамо даже этот путь не пройдёт.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Долго думал? Решил дописать.

Я про сравнения с Динамо. Анжи не претендует на топ клуб, были у клуба разные периоды, но их путь Динамо никогда не повторит. Вот об этом я.
Каждый год почти какой-то клуб прекращает своё существование. Им тоже следует идти в медиа-лигу.

И к чему твоя шутка про соц сетей? В данном случае вообще неуместно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 03:49
А Керимовский Анжи слышали во всех уголках Европы.



Вот если бы "керимовский Анжи" признали во всех уголках Европы из-за их футбольных достижении, вот тогда было бы уважение, а так слышали...
Сразу вспомнилась шутка из интернета "До появления соцсетей только в семье знали, что ты дурачок..."

А данном случае для гордости точно места нет... хотя для многих и скандальная популярность важнее, так как себя из себя ничего не представляют.
Таким клубам место в медиалиге.
Байкал-38
Байкал-38 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 03:35
Анжи знали в Европе не по спортивным результатам, а из-за того, что некий Каримов устроил цирковое представление, где на арене цирка угасающим звёздам делал щедрые подарки.
Я же говорю про футбол, а вы мне про шоу.
Так вот Анжи никогда не был топ клубом, ему можно дать другую характеристику с футболом не связанную, об этом и речь, а подтверждение всему этому дальнейшая судьба Анжи.
Говоришь Динамо не повторит весь этот цирк?
Буду очень рад этому, так как желаю Динамо хороших спротивных результатов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 21:50
Именно о Кертмовмком я и веду оечь
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:35
Это хорошие новости. Желаю клубу возродиться.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:15
Сирхаев, Будунов, Адиев, Акаев, Агаларов, Рамазанов, Баматов - это первый выход в высшую лигу, борьба за бронзу, финал кубка России против Локо.

А Керимовский Анжи слышали во всех уголках Европы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41
Новый заход на серьёзный проект?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 17:59
А воспитанники - это Р. Карлос, Жирков, Денисов, Кокорин Это"О, Самба, Ж. Карлос, или кто ?
gorets004
gorets004
вчера в 16:48
Отдал бы Кадиев бренд тому кто может возродить клуб ,а то по ходу ждёт спонсора 8. не будет спонсора пока клуб у Османа.
Islam0500
Islam0500
вчера в 16:34
Эхх..а когда-то громили грандов из Москвы и Питера
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:10
Где им место они сами выберут. А какие успехи были у Динамо? Это обычный любительский клуб.
Анжи сделал себе имя, его знали во всех уголках Европы, потому что там играли звёзды с мировым именем и, в начале нулевых они навели шороху, бились за бронзу, играли воспитанники пол состава.
Динамо никогда не повторит тот путь и не подарит те эмоции, который дарил тот Анжи.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:47
Это хорошо,но еще лучше было бы,если Керимов финансово поддержал Динамо,хотя зачем я лезу в его карман,дело сугубо личное.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:28
Топами чего?
Что выиграл Анжи за всю свою историю?
Ничего, кроме ФНЛ!!!
А тот период когда Керимов устроил шоу и цирк из подарков угасающим звёздам не даёт приставку топ.
Время быстро раставило всё по местам и мыльный пузырь лопнул, так же быстро, как и был надут.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:59
Анжи самое место в медиалиги.
А в регионе должен быть нормальный футбольный клуб, каким и является Динамо.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:36
Анжи был топами
bck4bhct6x3p
bck4bhct6x3p
вчера в 11:55
Не знают куда деньги потратить... Нашли любительский футбол.
43hjfmdyrmgk
43hjfmdyrmgk
вчера в 11:29
Надо больше играть и тогда успех прежний придёт
112910415
112910415
вчера в 11:12
большая река с малого родника начинается !
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:07
Клуба нет, а владелец есть.
И даже фанатское объединение в наличии.
Интересно, как можно быть фанатом того, чего давно уже нет?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 10:51
Хидинка не хватает
3n4qcj8aae2g
3n4qcj8aae2g
вчера в 10:48
Для начала вполне подходящий вариант
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 