«Анжи» может заявиться в любительскую лигу Дагестана

«Анжи» может быть возрожден и заявлен в любительскую лигу Дагестана. В сообщении клуба сказано:
[Владелец клуба] Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда «Анжи» президенту МФК South United Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а также одному из лидеров фанатского объединения клуба Абакару Гамидову для возрождения ФК «Анжи» в любительской лиге Дагестана.
Не трудно догадаться теперь, кто в них бросал бананы.
Динамо не повторит вообще ничего! Анжи нулевых играл с воспитанниками, боролись за бронзу, играли в финале кубка России. Динамо даже этот путь не пройдёт.
Не трудно догадаться теперь, кто в них бросал бананы.
Динамо не повторит вообще ничего! Анжи нулевых играл с воспитанниками, боролись за бронзу, играли в финале кубка России. Динамо даже этот путь не пройдёт.
Я про сравнения с Динамо. Анжи не претендует на топ клуб, были у клуба разные периоды, но их путь Динамо никогда не повторит. Вот об этом я.
Каждый год почти какой-то клуб прекращает своё существование. Им тоже следует идти в медиа-лигу.
И к чему твоя шутка про соц сетей? В данном случае вообще неуместно.
Я про сравнения с Динамо. Анжи не претендует на топ клуб, были у клуба разные периоды, но их путь Динамо никогда не повторит. Вот об этом я.
Каждый год почти какой-то клуб прекращает своё существование. Им тоже следует идти в медиа-лигу.
И к чему твоя шутка про соц сетей? В данном случае вообще неуместно.
Вот если бы "керимовский Анжи" признали во всех уголках Европы из-за их футбольных достижении, вот тогда было бы уважение, а так слышали...
Сразу вспомнилась шутка из интернета "До появления соцсетей только в семье знали, что ты дурачок..."
А данном случае для гордости точно места нет... хотя для многих и скандальная популярность важнее, так как себя из себя ничего не представляют.
Таким клубам место в медиалиге.
Вот если бы "керимовский Анжи" признали во всех уголках Европы из-за их футбольных достижении, вот тогда было бы уважение, а так слышали...
Сразу вспомнилась шутка из интернета "До появления соцсетей только в семье знали, что ты дурачок..."
А данном случае для гордости точно места нет... хотя для многих и скандальная популярность важнее, так как себя из себя ничего не представляют.
Таким клубам место в медиалиге.
Я же говорю про футбол, а вы мне про шоу.
Так вот Анжи никогда не был топ клубом, ему можно дать другую характеристику с футболом не связанную, об этом и речь, а подтверждение всему этому дальнейшая судьба Анжи.
Говоришь Динамо не повторит весь этот цирк?
Буду очень рад этому, так как желаю Динамо хороших спротивных результатов.
Я же говорю про футбол, а вы мне про шоу.
Так вот Анжи никогда не был топ клубом, ему можно дать другую характеристику с футболом не связанную, об этом и речь, а подтверждение всему этому дальнейшая судьба Анжи.
Говоришь Динамо не повторит весь этот цирк?
Буду очень рад этому, так как желаю Динамо хороших спротивных результатов.
А Керимовский Анжи слышали во всех уголках Европы.
А Керимовский Анжи слышали во всех уголках Европы.
Анжи сделал себе имя, его знали во всех уголках Европы, потому что там играли звёзды с мировым именем и, в начале нулевых они навели шороху, бились за бронзу, играли воспитанники пол состава.
Динамо никогда не повторит тот путь и не подарит те эмоции, который дарил тот Анжи.
Анжи сделал себе имя, его знали во всех уголках Европы, потому что там играли звёзды с мировым именем и, в начале нулевых они навели шороху, бились за бронзу, играли воспитанники пол состава.
Динамо никогда не повторит тот путь и не подарит те эмоции, который дарил тот Анжи.
Что выиграл Анжи за всю свою историю?
Ничего, кроме ФНЛ!!!
А тот период когда Керимов устроил шоу и цирк из подарков угасающим звёздам не даёт приставку топ.
Время быстро раставило всё по местам и мыльный пузырь лопнул, так же быстро, как и был надут.
Что выиграл Анжи за всю свою историю?
Ничего, кроме ФНЛ!!!
А тот период когда Керимов устроил шоу и цирк из подарков угасающим звёздам не даёт приставку топ.
Время быстро раставило всё по местам и мыльный пузырь лопнул, так же быстро, как и был надут.
А в регионе должен быть нормальный футбольный клуб, каким и является Динамо.
А в регионе должен быть нормальный футбольный клуб, каким и является Динамо.
И даже фанатское объединение в наличии.
Интересно, как можно быть фанатом того, чего давно уже нет?
И даже фанатское объединение в наличии.
Интересно, как можно быть фанатом того, чего давно уже нет?