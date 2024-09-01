Мамаев подарил жене автомобиль стоимостью 23 млн рублей

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вчера, 12:02

Бывший игрок ЦСКА и сборной России подарил жене Надежде автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 23 млн рублей. Подарок приурочен к рождению сына.

28 августа в семье супругов родился второй сын, его назвали Павлом. Также у них есть сын Тимофей, который появился на свет в июне 2022 года.