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Мамаев подарил жене автомобиль стоимостью 23 млн рублей

вчера, 12:02

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Павел Мамаев подарил жене Надежде автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 23 млн рублей. Подарок приурочен к рождению сына.

28 августа в семье супругов родился второй сын, его назвали Павлом. Также у них есть сын Тимофей, который появился на свет в июне 2022 года.

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Все комментарии
ks5b2y7a4hn8
ks5b2y7a4hn8
вчера в 15:06
Неплох бывший сиделец живёт.
lobsterdam
lobsterdam ответ a9stn8re7hcn (раскрыть)
вчера в 14:18
Где хорошо, там и Родина…
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:15
Уже ведь был один Пал Палыч! Следователь Знаменский из «Следствие ведут ЗнаТоКи», зачем ещё один? Сногсшибательная «новость»! Только вот зачем она нужна?
Futurista
Futurista
вчера в 14:01
Немецкий УАЗик за 23 млн.)...
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:35
Это он зря подарил
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:23
Драндулет какой-то)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
Красиво жить не запретишь...
a9stn8re7hcn
a9stn8re7hcn ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:40
А причём здесь Россия?
Он давно уже живёт в Дубае (ОАЭ).
Даже там футбольную академию с Федей Смоловым открыл.
Baggio R.
Baggio R. ответ yunx347k2d2b (раскрыть)
вчера в 12:34
Родишь ему сына, добавит)
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:33
А вроде как иномарки (кроме Китайцев) у нас в России не продают...:))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:28
И Надя запела :
"С Пашей гордо мы едем по городу,
Сзади, как облако, пыль.
Всё-таки здорово, что так недорого
Паша купил автомобиль,
Паша купил автомобиль,
Паша купил автомобиль.")
yunx347k2d2b
yunx347k2d2b
вчера в 12:21
Этот хороший подарок может расстроить участников нашего конкурса!!!! Пусть добавил бы нам в призовые???
tg75272k8t3g
tg75272k8t3g
вчера в 12:05
Да вообще похрен.
И зачем этот факт нужен на футбольном сайте?
Это точно про футбол?
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