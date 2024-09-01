Мамаев подарил жене автомобиль стоимостью 23 млн рублей

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Павел Мамаев подарил жене Надежде автомобиль Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 23 млн рублей. Подарок приурочен к рождению сына.
28 августа в семье супругов родился второй сын, его назвали Павлом. Также у них есть сын Тимофей, который появился на свет в июне 2022 года.
"С Пашей гордо мы едем по городу,
Сзади, как облако, пыль.
Всё-таки здорово, что так недорого
Паша купил автомобиль,
Паша купил автомобиль,
Паша купил автомобиль.")
"С Пашей гордо мы едем по городу,
Сзади, как облако, пыль.
Всё-таки здорово, что так недорого
Паша купил автомобиль,
Паша купил автомобиль,
Паша купил автомобиль.")