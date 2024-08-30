Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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30 августа 2024, 16:30

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший игрок «Наполи» Эсекьель Лавесси наслаждается отцовством.

Массимо Амброзини и Златан Ибрагимович забрались на гору.

Полузащитник «Манчестер Сити» похвастался новым уловом.

Луиш Фигу показал, как идет на пляж.

Милота дня. Нападающий МЮ Алехандро Гарначо со своим верным болельщиком.

Дэвид Бекхэм старается держать себя в форме.

А позже сделал фото с Лионелем Месси и Томом Брэди (легендарным игроком в американский футбол).

Полузащитник ПСЖ Витинья посетил парижский Диснейленд.

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс отдохнул на природе. Скоро немец может стать одноклубником российского футболиста.

Девушка дня. Жена защитника «Реала» Давида Алабы.

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими побоксировал.

Бывший защитник «Севильи» Серхио Рамос продолжает доказывать, что еще может провести несколько сезонов в футболе — постоянно тренируется.

Игроки «Реала» Винисиус и Эдуардо Камавинга встретились с Ким Кардашьян.

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор скоро станет отцом.

и с семьями посетили зоопарк.

На этом наш выпуск завершен. Завтра последний день лета, друзья! Как вы его провели? Делитесь в комментариях своими историями.