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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

30 августа 2024, 16:30
Куртуа

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

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Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю Куртуа встретил жирафов, Ибрагимович забрался на гору. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен. Завтра последний день лета, друзья! Как вы его провели? Делитесь в комментариях своими историями.

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galem72
galem72
31 августа в 08:05
Всё-таки между бельгийцем и жирафом есть немного общего. ))
Romeo 777
Romeo 777
30 августа в 19:06
Фигу в свои 52 года отлично держит себя в форме.
nfsxgnk79my4
nfsxgnk79my4
30 августа в 18:40
И от футбола нужно хорошо отдыхать.
Варвар7
Варвар7
30 августа в 18:05
Интерес семейства Куртуа к жирафам понятен - каждый день смотрят на двухметрового папу - как говорится - есть с кем сравнить...)
25процентный клоун
25процентный клоун
30 августа в 16:57
Куртуа и Карвахаль посетили Жирафов, Соболев переехал к львам
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