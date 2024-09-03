Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Ташуев станет новым тренером «Ахмата»

сегодня, 01:05

Сергей Ташуев возглавит «Ахмат». Специалист уже подписал контракт с клубом.

Ранее он уже возглавлял «Ахмат», с сентября 2022 года по август 2023-го.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» и «Спартак» претендуют на Пиняева
Вчера, 23:32
«Краснодар» может подписать нападающего АЕКа
Вчера, 22:41
СлухиСтала известна сумма, за которую «Локомотив» сможет выкупить Севикяна
Вчера, 21:10
«Локомотив» отдал Митая в аренду
Вчера, 21:06
«Спартак» заинтересован в защитнике «Витории»
Вчера, 20:24
СлухиЦСКА интересуется защитником «Ньюэллс Олд Бойз»
Вчера, 18:20
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 10:42, ред.
Ташуев никогда не говорил,что не придет в Ахмат,а даже было непонимание у него,типа а за что уволили).Но ему нужно усиление.И где то читал,что подписан он до конца декабря.Федо тову нужно будет время на ознакомление,а Ташуев знаком с игроками.С ним Ахмат второй раз в ПЛ занял 5 место в сезоне.Довольно таки хороший результат при скромном бюджете клуба.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:39
А теперь срочно хоть в аренду новичков надо взять.,ибо не кем будет играть.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:04
Удачи конечно ему,но дважды в одну реку не воити.
e96v8xawmrgv
e96v8xawmrgv
сегодня в 08:37
Стоит поделать Ташуеву удачи на посту главного тренера Ахмата.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:07
Колоду тасует шулер, все время получается та же карта.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:03
Да интересно у нас в РПЛ...тренера переходят из одного клуба в другой. Не получилось один раз получится может в другой.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:59
Думаю что долго он не продержится у руля команды...
lotsman
lotsman
сегодня в 07:50
Ахмат решил наступить на старые грабли.)
112910415
112910415
сегодня в 07:36
немалые шансы на провал
ur5q259a33vg
ur5q259a33vg
сегодня в 07:34
Результат не будет быстро - получит здоровенного пинка под зад.
szkq599pdqa2
szkq599pdqa2
сегодня в 07:07
Он ничем не лучше Адиева и вряд ли сможет кардинально улучшить дела команды
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:32
Ташуев не волшебник, к сожалению...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:45
А разговоров то было. Все они сначала ломаются в прессе, как пряник тульский. А потом такие: "я возглавил команду". Нет, не поймите меня неправильно. Ташуев именно тот тренер, который может вытащить Ахмат из самой глубокой ж.. дыры. Кто не знает Ташуева? Кажется, он был почти в каждом клубе РПЛ и в некоторых даже не один раз. Это же старый добрый физрук Ташуев, который очень хорош в клубах-аутсайдерах и борьбе за выживание. Ахмату сейчас нужен именно такой тренер. Но...

Но лучше бы позвали Федотова, он сейчас один из лучших наших тренеров, сидит без работы. И если честно, очень любопытно посмотреть на Федотова в клубе, который беден даже по меркам ЦСКА. Будет очень печально узнать, что Ахмат не пытался с ним связаться или все решил денежный вопрос. Лучше переплатить за что-то хорошее, чем брать по сухому остатку
rugg6bqg79se
rugg6bqg79se
сегодня в 01:09
Ташуев похоже уже во всех клубах побывал РПЛ, всех спасает и не всегда это удаётся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 