Ташуев станет новым тренером «Ахмата»

Сергей Ташуев возглавит «Ахмат». Специалист уже подписал контракт с клубом.
Ранее он уже возглавлял «Ахмат», с сентября 2022 года по август 2023-го.
Сергей Ташуев возглавит «Ахмат». Специалист уже подписал контракт с клубом.
Ранее он уже возглавлял «Ахмат», с сентября 2022 года по август 2023-го.
Но лучше бы позвали Федотова, он сейчас один из лучших наших тренеров, сидит без работы. И если честно, очень любопытно посмотреть на Федотова в клубе, который беден даже по меркам ЦСКА. Будет очень печально узнать, что Ахмат не пытался с ним связаться или все решил денежный вопрос. Лучше переплатить за что-то хорошее, чем брать по сухому остатку
Но лучше бы позвали Федотова, он сейчас один из лучших наших тренеров, сидит без работы. И если честно, очень любопытно посмотреть на Федотова в клубе, который беден даже по меркам ЦСКА. Будет очень печально узнать, что Ахмат не пытался с ним связаться или все решил денежный вопрос. Лучше переплатить за что-то хорошее, чем брать по сухому остатку