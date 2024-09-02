«Зенит» и «Спартак» претендуют на Пиняева

«Зенит» и «Спартак» хотят подписать вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
Клуб готов продать футболиста, но только за выплату отступных. По новому контракту игрока они составляют 10 миллионов евро.
«Зенит» и «Спартак» хотят подписать вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
Клуб готов продать футболиста, но только за выплату отступных. По новому контракту игрока они составляют 10 миллионов евро.
В Зените - проиграет конкуренцию Педро и загубит карьеру.
В Спартаке - просто загубит карьеру
В Зените - проиграет конкуренцию Педро и загубит карьеру.
В Спартаке - просто загубит карьеру