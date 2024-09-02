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«Зенит» и «Спартак» претендуют на Пиняева

вчера, 23:32

«Зенит» и «Спартак» хотят подписать вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

Клуб готов продать футболиста, но только за выплату отступных. По новому контракту игрока они составляют 10 миллионов евро.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:46
Зенит-уродство российского чемпионата!
4RT
4RT
сегодня в 10:29
Медведев - коллекционер 😁
Vitamishka
Vitamishka
сегодня в 09:47
Спасибо Зениту , за то , что кормит бездарей клуба , которые к 8 туру хотят подписать хоть кого-нибудь. Сами себя они бы не прокормили.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 09:18
Спартаку и Зениту он не нужен.
В Зените - проиграет конкуренцию Педро и загубит карьеру.
В Спартаке - просто загубит карьеру
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:22
С Зенитом все понятно, у них политика как у Баварии, сделать все возможное, чтобы соперник ослабел. То Глушенков, то Соболев, теперь Пиняев. Еще Кордобу и Облякова и снова чемпионство без большого напряга.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:22
Перетирают косточки от Карпа.)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:13
У Спартака забивать некому ! Накой чёрт нам ещё один пустоцвет ?
112910415
112910415
сегодня в 07:42
к Соболеву, скорее всего !
nadk26833gtq
nadk26833gtq
сегодня в 07:29
В итоге, как Джикия, останется без клуба.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:51
А может на Зиньковского махнемся?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 03:55
Хорошо бы узнать, а зачем Пиняев нужен Зениту, если там даже Артур сидит на лавке? Может чтобы другим не достался? А можно в заявке иметь 40 человек, кто знает?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:16, ред.
Отступные как ещё один хороший трансфер, Спартак вряд-ли на такое пойдёт, а Зенит может если очень захотят. Хотя признаться честно Пиняев при всех недостатках это лучше всего что сейчас есть у Спартака на этой позиции.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:13
А что он Локо не нужен?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:11
Не пора на благие дела финансы направить...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:46
А не слишком ли разошлись наши нефтегазовые клубы. Может пора прекратить швырять деньги направо и налево. Просто волосы на голове встают дыбом. Пир во время чумы.
Гость
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