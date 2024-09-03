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Вратарь сборной Вьетнама: «У меня спрашивали, приедет ли Дзюба на матч»

вчера, 10:48
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 16:00 Не начался

Голкипер сборной Вьетнама Ван Лам Данг рассказал, о каких игроках сборной России его спрашивали знакомые.

У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и Миранчуки. Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли Дзюба. «А Аршавин приедет?» – также интересовался кто-то из друзей и знакомых.

Даже Аршавина помнят? Конечно! Он очень известный. Во Вьетнаме все люди, которые как-то относятся к футболу, знают его.

Знают ли Александра Мостового? Думаю, кто углублен в футбольную тему, кто следил за сборной России до – в курсе. По крайней мере, люди знают футболистов СССР. Даже мне иногда стыдно, что я не знаю некоторые фамилии.

Еще Дасаева, Льва Яшина знают.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:01
Ну надо было конечно повезти им дзюбу. В стеклянном ящики , на показ и за показ стрич баблом...)))
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:19
Специально для голкипера сборной Вьетнама)
694pupxasr38
694pupxasr38
вчера в 12:01
Футбол России у них ассоциируется с Дзюбой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38
Ну если спрашивали то тогда артёмку надо было вызвать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:35
У наших игроков такое не спрашивают)) потому что для нас хоть Ван Дам Данг, хоть Винт Сунь Дрюнь, хоть кто там выйдет у вас, разницы не заметим)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:22
Странно, вроде вратарь, а Акинфеева не назвал
Гость
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