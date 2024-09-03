Вратарь сборной Вьетнама: «У меня спрашивали, приедет ли Дзюба на матч»

Голкипер сборной Вьетнама рассказал, о каких игроках сборной России его спрашивали знакомые.

У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и Миранчуки. Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли Дзюба. «А Аршавин приедет?» – также интересовался кто-то из друзей и знакомых.

Даже Аршавина помнят? Конечно! Он очень известный. Во Вьетнаме все люди, которые как-то относятся к футболу, знают его.

Знают ли Александра Мостового? Думаю, кто углублен в футбольную тему, кто следил за сборной России до – в курсе. По крайней мере, люди знают футболистов СССР . Даже мне иногда стыдно, что я не знаю некоторые фамилии.

Еще Дасаева, Льва Яшина знают.