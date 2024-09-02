Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Химия для меня закончилась». Давид Волк — об учёбе в школе

вчера, 11:22

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил на вопрос о любимых и нелюбимых школьных предметах.

Начну с нелюбимого. Это химия. Помню, были каникулы — и в новом учебном году у нас начинается химия. По этому случаю мой дядя Володя сказал мне: «Сразу все слушай, а то потом трудно. Вникай с первого урока».

В этом он был прав. Потому что стоило мне отвлечься на минуту, как я упустил всю цепочку. Но доля моей неудачи принадлежит учителю, потому что на мои слова «простите, я ничего не понял, повторите», она ответила «нужно было слушать».

В эту же секунду я закрыл учебник и на телефоне включил видео сейвов Мануэля Нойера. Химия для меня закончилась.

А теперь любимые. Обществознание и русский язык. Мне всегда нравилось, как устроено общество и как происходит жизнь в социуме. А русский мне нравился, потому что я люблю грамотных людей и красивую поставленную речь. Вот, собственно, что я любил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Анжи» может заявиться в любительскую лигу Дагестана
Вчера, 09:57
У «Матч ТВ» будет новый талисман
01 сентября Фото
Официально«Атланта» не указала национальность Миранчука при объявлении состава
01 сентября Фото
Чемпион Англии Симпсон провёл дебютный поединок в боксе
01 сентября
Мамаев подарил жене автомобиль стоимостью 23 млн рублей
01 сентября Видео
Кержаков вынес с поля воробья во время матча с «Пари НН»
31 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:43
Химия, если с интересом учить, хорошая наука, но сложная по своему
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:23
Зато Спартак остановил)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:55
Надо же, учителя критиковать легко...
Посмотрим, как ты будешь в футбол играть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:51
Кто понимал в химии - в футбол не играет))
bsax495yzh4x
bsax495yzh4x
вчера в 11:48
Сколько Волка химии не учи, а он всё на Нойера смотрит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:46
Химия неплохой предмет - это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 