«Химия для меня закончилась». Давид Волк — об учёбе в школе

Вратарь махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос о любимых и нелюбимых школьных предметах.

Начну с нелюбимого. Это химия. Помню, были каникулы — и в новом учебном году у нас начинается химия. По этому случаю мой дядя Володя сказал мне: «Сразу все слушай, а то потом трудно. Вникай с первого урока».

В этом он был прав. Потому что стоило мне отвлечься на минуту, как я упустил всю цепочку. Но доля моей неудачи принадлежит учителю, потому что на мои слова «простите, я ничего не понял, повторите», она ответила «нужно было слушать».

В эту же секунду я закрыл учебник и на телефоне включил видео сейвов Мануэля Нойера. Химия для меня закончилась.

А теперь любимые. Обществознание и русский язык. Мне всегда нравилось, как устроено общество и как происходит жизнь в социуме. А русский мне нравился, потому что я люблю грамотных людей и красивую поставленную речь. Вот, собственно, что я любил.