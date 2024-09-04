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Обляков: «С Вьетнамом легко точно не будет»

вчера, 15:07
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия16:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящий игры против Вьетнама.

Вьетнам — интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Во время перелёта спал. Ощущения нормальные, полёт быстро прошёл. Мы живём по московскому времени. Немного тяжело дышать. Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами с таких стран. Интересно, в какой футбол они играют.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:46
всё это любопытно, конечно
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:43
Обляков, ты зачем все это сказал?
У тебя зарплата, как у десяти, игроков сборной Вьетнама, а может быть больше... Так что не надо озвучивать какие-то трудности. Кроме того, рейтинг нашей сборной гораздо выше.
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