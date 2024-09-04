Обляков: «С Вьетнамом легко точно не будет»

Полузащитник ЦСКА и сборной России поделился ожиданиями от предстоящий игры против Вьетнама.

Вьетнам — интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Во время перелёта спал. Ощущения нормальные, полёт быстро прошёл. Мы живём по московскому времени. Немного тяжело дышать. Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами с таких стран. Интересно, в какой футбол они играют.