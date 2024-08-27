«Химки» и «Спартак» разозлили «Зенит», тренер «Пари НН» на грани. 3-й тур Пути РПЛ Кубка России интригует

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27 августа 2024, 11:41

Не всем хочется тратить силы.

«Акрон» – «Зенит»

- Годом ранее Кубок был отдушиной для другого дебютанта РПЛ – «Балтики». Теперь в положении калининградцев «Акрон». У тольяттинцев очки получается набирать чуть лучше – но поражений всё равно больше, приходится бороться за выживание. Зато в Кубке больше положительных эмоций – в прошлом матче обыграли «Факел», идут наравне с «Рубином».

- Только сейчас придётся сыграть не просто с «Зенитом» – а с крайне мотивированным «Зенитом». Набирая топ-игроков на рынке, питерцы не рассчитывали, что кто-то сможет в двух турах кряду отбирать у них очки. Но сначала ничью ухватили «Химки», затем «Спартак» навязал равное противостояние. Всю злость выместят на «Акроне».

«Ахмат» – ЦСКА

- Яркий финиш укрепил доверие «Ахмата» к Адиеву – несмотря на провальный дебют, тренер в итоге сохранил клуб в РПЛ . Но в новом сезоне вопросы к нему только копятся. Три поражения в восьми матчах – не так много, но и победа одна, и та – кубковая. В двух последних турах – поражение от махачкалинского «Динамо» и упущенная победа с «Химками».

- Поражения от «Краснодара» и «Локомотива» заставили сомневаться в успехе «армейцев» при Николиче. С прямыми конкурентами игры не удаются. Зато с «Акроном» – разгромная победа. В кубковом квартете тоже пока не сформировался отрыв – москвичам нельзя отпускать лидеров. Вторым идёт как раз «Ахмат».

«Факел» – «Рубин»

- Воронежцы всё же одержали первую победу в сезоне. Черевченко в клубе уже нет – при нём «Факел» барахтался на дне Премьер-Лиги. Пятибратов успел переломить начало сезона, пока конкуренты не оторвались в таблице. Но очевидно, что сейчас команде не до кубка – надо реабилитироваться перед болельщиками за ужас первых семи матчей.

- Групповой этап Кубка казанцы начали с разгрома «Акрона» (4:0), продолжили упорным противостоянием с «Зенитом» — если в матче чемпионата питерцы сами отгрузили «Рубину» четыре, то теперь отличились только однажды (1:0).

«Спартак» – «Динамо» Махачкала

- Предложить «Зениту» игру на встречных курсах и суметь забрать балл – и всё это в Санкт-Петербурге – дорогого стоит. «Красно-белые» в отличном психологическом и физическом состоянии. С другой стороны, яркие победы получаются с играющими командами – при этом при вскрытии насыщенной обороны серьёзные проблемы. Именно «Ахмат» отобрал у «Спартака» очки. Возможно, махачкалинцам стоит сыграть так же.

- Уже две победы есть в активе «бело-голубых» – сначала они разобрались с «Крыльями Советов» в Кубке, а потом дождались победы в чемпионате – связали «Ахмат». В квартете с московским «Динамо» и «красно-белыми» крайне тяжело – махачкалинцам ещё надо подумать над распределением сил.

«Оренбург» – «Ростов»

- 0:1 от «Факела» стёрли последние воспоминания о победе над «Спартаком» – нет смысла радоваться сенсации, когда после этого команда не выигрывает уже на протяжении семи игр. В группе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Химками» южноуральцы – единственные, кто до сих пор не набрал очков.

- Для команды Деограсии это шанс на реванш – совсем недавно южане нанесли оренбуржцам обиднейшее поражение. На перерыв последние уходили с форой в два мяча, но после пропустили трижды.

- К слову, ростовчане и сами выступают неровно – уже в следующем туре им снова пришлось отыгрываться с -2 – и на этот раз не удалось (2:3 от «Локомотива»).

«Пари НН» – «Краснодар»

- В двух матчах Иличу удалось забрать шесть очков, но теперь всё становится на свои места – нижегородцы уступили ЦСКА в Кубке, потом остались без очков в матчах с «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Теперь им предстоит снова сыграть с «быками» – но на этот раз в домашних стенах.

- Пять побед в последних шести матчах заставляют забыть о невнятном старте. Команда лидирует в кубковом квартете с «Ахматом», ЦСКА и «Пари НН», в чемпионате ворвалась в топ-3. Всё налаживается, если не углубляться в содержание.

«Локомотив» – «Химки»

- Алексей Батраков имеет в активе уже три гола и пять ассистов в шести матчах РПЛ – «Локомотив» быстро нашёл человека, который возьмёт на себя функции Максима Глушенкова в финальной трети. И в плане результатов даже сделал шаг вперёд – после ничьей «Зенита» со «Спартаком» именно «красно-зелёные» возглавляют таблицу РПЛ .

- Москвичам результаты в Кубке на этой стадии могут быть не так важны – и у «Химок» есть шанс зацепить три очка. Этого, кстати, может оказаться достаточно, чтобы занять первое место – у «железнодорожников» не такой большой отрыв.

«Динамо» – «Крылья Советов»

- «Краснодар» опять помешал москвичам забраться на первое место – на этот раз после осечки «Зенита» у «бело-голубых» были все шансы. Теперь вполне возможно, что Марцел Личка решит сэкономить силы в игре с «Крыльями Советов», чтобы продолжить давление в чемпионате. С самарцами за победу бороться можно даже вторым составом – тем более в активе уже есть три очка после победы над махачкалинским «Динамо».

- Шесть поражений на стартовом отрезке ужасно сказываются на имидже Осинькина – зато команда одержала вторую победу и рванула в топ-10. Параллельно самарцы забыли о Кубке, где у «Крыльев Советов» уже два поражения – в том числе от махачкалинцев. Сейчас важнее настроиться на домашний поединок с тем же «Динамо». Это возможность, во-первых, взять реванш, а во-вторых, пробиться ближе к топ-5.