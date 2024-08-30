Неудобный соперник Гасперини. Побеждал лишь дважды – теперь сыграет без главного плеймейкера

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30 августа 2024, 11:27

«Аталанта» рановато столкнулась с чемпионом Италии.

О делах «Интера»

- К сожалению для «нерадзурри», им не удалось захватить лидерство с первых же туров. Первый матч сезона не задался – в гостях с «Дженоа» пришлось отыгрываться с 0:1. На первый план вышел Маркус Тюрам – француз оформил дубль, – но на пятой добавленной минуте генуэзцы смогли сравнять. Симоне Индзаги был недоволен тем, как чемпионы Италии вкатываются в новый чемпионат:

Я разочарован. Думаю, ребята провели качественную игру, были сфокусированы. Во втором тайме стали медленнее передвигать мяч, на 84-й минуте забили гол, который вывел нас вперед, но я все равно недоволен. После гола мы должны были лучше распоряжаться мячом. Пропустив два таких гола, сложно выигрывать матчи. Нужно отдать должное «Дженоа», но это ничья, которая не приносит нам удовлетворения, учитывая, сколько мы создали. Команда нашего уровня, ведя в счете на 84-й минуте, не должна больше пропускать, особенно так.

- С первых же туров вырисовывается продолжение противостояния с «Ювентусом». В прошлом розыгрыше Серии А команды уже выясняли отношения, борясь за титул. Пока в «Милане» Стефано Пиоли пытался разобраться со внутренними проблемами, две команды сформировали серьёзный отрыв. «Бьянконери» были единственным конкурентом, который выдерживал темп «нерадзурри». И всё же от этого противостояния осталась недосказанность. Туринцы слишком быстро сдались, проиграв в очном матче – а ведь это произошло ещё зимой. И «Интер» без труда довёл дело до победного. Теперь вводные изменились – у «Юве» другой тренер, совершенно другая игровая философия. И состав меняется в соответствии с идейной трансформацией. Главный сюжет этой гонки – не реванш и способность Мотты в кратчайшие сроки затащить перестраивающийся «Юве» в чемпионскую гонку. На старте чемпионата первыми идут как раз туринцы – «Интер» отстаёт на два балла.

- Миланцы постепенно наигрывают новичков. Матч второго тура с «Лечче» пропускал Лаутаро Мартинес – вместо него в паре нападающих с Тюрамом вышел пришедший летом Мехди Тареми. Иранец достаточно опытный, был хорош в составе «Порту» – поэтому неудивительно, что он вписался так быстро. Против «Лечче» он отметился голевой передачей, а матч завершился уверенной победой «Интера» (2:0). Вместе с тем затягивается дебют Петра Зелиньского. Польского хавбека приобретали с прицелом в стартовый состав – назрела необходимость омоложения в центральной оси, Мхитаряну в январе исполнится 36 лет. Но пока Генрих в порядке, поэтому тренер не торопится.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Ачерби, Бастони, Павар – Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Дармиан – Тареми, Тюрам.

О делах «Аталанты»

- Бергамаски продолжают серьёзно меняться – в составе оставались возрастные игроки, которые уже не приносили былой пользы. Вместе с тем созрели молодые исполнители, на которых открыли охоту более состоятельные клубы. Так, этап карьеры в «Аталанте» завершился для Дувана Сапаты, Ханса Хатебура, Алексея Миранчука. Первые двое длительный отрезок были незаменимыми для Гасперини, второй потратил все силы на то, чтобы адаптироваться к требованиям наставника – в итоге же вырос в джокера, способного помочь в период дефицита кадров. Но главная потеря – Тейн Копмейнерс. Полузащитник – один из немногих, кто выдержал требования сурового Джан Пьеро и вырос в игрока костяка итальянского клуба. В минувшем сезоне – 34 матча в Серии А, 12 голов и пять ассистов. Атлетичный плеймейкер приглянулся Тиаго Мотте, который строит новый «Ювентус» – бергамаски просто не могли отказаться от предложения на 54 миллиона евро. Также неплохо заработали на продаже воспитанника – центрального защитника Мемеха Околи подписал «Лестер». Эта потеря ощущается уже не так остро – центрбек в последние сезоны катался по арендам и копил игровую практику. Да и 14 млн евро лишними не будут.

- Оставил на рынке клуб почти 100 миллионов – больше потратили только «Наполи» и «Ювентус». Большая часть ушла на выкуп Де Кетеларе и трансферы Ретеги с Беллановой. Также Гасперини взялся реабилитировать карьеру Николо Дзаньоло – 25-летнего хавбека арендовали у «Галатасарая».

- Начали бергамаски лихо – в первом же туре оформили разгром над «Лечче» (4:0). Но сразу после уступили «Торино» (1:2).

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-2-1): Карнесекки – Джимсити, Хин, де Рон – Руджери, Эдерсон, Пашалич, Дзаппакоста – Де Кетеларе, Брешианини – Ретеги.

О противостоянии

- Для Гасперини «Интер» – едва ли не тяжелейший соперник. В последний раз бергамаски обыгрывали «нерадзурри» осенью 2018 года. Тогда «Аталанта» одержала крупную победу – 4:1.

- Со статистикой гостевых матчей дела ещё хуже – на выезде «Аталанта» не обыгрывала «Интер» с 2014 года.

- В 11 из последних 20 очных встреч сильнее оказывался «Интер». Причём лишь в трёх случаях команды ограничивались одним мячом – стоит ожидать, что и в этот раз будет крупный счёт.

Прогноз Soccer.ru: обе команды только набирают форму – а в купе с агрессивной манерой «Аталанты» это означает, что будет много свободного пространства. «Интер» им пользоваться умеет. Поставим на очередную крупную победу «нерадзурри». Они обыгрывают парней Гасперини уже в трёх матчах кряду – не станут же прерывать серию.