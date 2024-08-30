«Арсеналу» повезло обыграть «Виллу». Теперь сыграют с клубом, который переигрывает их на «Эмирейтс»

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30 августа 2024, 19:10

Неудачному отрезку – пять лет.

«Арсеналу» повезло

Отчасти это можно списать на чемпионский фарт – уже с «Астон Виллой» «канониры» легко могли потерять очки. «Львы» ворвались в зону Лиги чемпионов в прошлом сезоне – и имеющегося костяка уже хватило на то, чтобы удержать четвёртую строчку. Теперь в преддверии камбэка в главный еврокубок «Вилла» устроила непривычно масштабную трансферную кампанию – поэтому и смотреть на клуб стали совершенно по-другому. Учитывая, что те же лондонцы не сразу вкатываются в сезон, у команд были равные шансы на победу.

Лондонцы захватили инициативу, но соперник просто ждал осечек и грамотно играл на смене темпа. В отдельных игровых отрезках «львы» «поддушивали» – причём периодические ошибки хозяевам были только на руку. Подопечным Микеля Артеты повезло, что «Вилла» не воспользовалась своими шансами. Сами же «пушкари» тянули с голами до экватора второго тайма – сначала на 67-й минуте отличился Троссард (и это через две минуты после выхода на поле), потом дальним ударом «Виллу» прибил Партей.

Для претендента в чемпионы важно уметь вытаскивать такие матчи. «Канонирам», в отличие от «львов», в пограничной ситуации хватило сильных исполнителей, чтобы свести игру в свою пользу.

«Брайтон» умело разобрал МЮ

«Чайки» находятся по ту сторону баррикад от топ-клубов – это симпатичный середняк, который умело разбирает соперника. К клубу хватало вопросов – расстались с приносящим результат Де Дзерби, назначили Хюрцелера. Понятно, что это вписывается в клубный вектор – Роберто требовал отказаться от привычной философии и начать подписывать дорогостоящих сильных игроков. Но Фабиан мог похвастаться разве что выходом в Бундеслигу с «Санкт-Паули». Молодой тренер в молодом коллективе – и всем только предстоит набирать опыт.

Такой «Брайтон» в первом туре разобрался с «Эвертоном» (не без доли везения) и обыграл МЮ . Последнее заслуживает особого внимания. «Чайки» предложили манкунианцам игру на встречных курсах – причём если «красные дьяволы» играли неровно и периодически проседали, то хозяева были стабильны.

Первый зевок обороны подкараулил Дэнни Уэлбек – Магуайр играл по Хиншелвуду и пытался накрыть прострел, Мартинес опекал другого игрока «чаек», а форвард нырнул в образовавшийся коридор. Второй гол – тоже наказание за потерю концентрации. Тогда Анденгра вдвоём караулили Далот и Мазрауи. Заброс последовал как раз на фланг, где должен был находиться Диогу – никто не помешал Жоао Педро забить победный. Теперь «Брайтон» идёт в группе лидеров с «Ливерпулем», «Ман Сити» и «Арсеналом».

Быстрые атаки и точность передач сыграют на руку

«Арсенал» пока не набрал форму и испытывает определённые проблемы – но они для лондонцев не новы. Речь именно о завершении, поскольку в продвижении мяча никаких проблем нет. Райс и Эдегор в отличной форме. Они видят всё поле и отдают зрячие передачи – особенно Мартин. Отличный пример – игра с «Виллой». «канониры» быстро переходили на чужую половину, регулярно кого-то выводили на удар. В первом тайме Букайо Сака бил в дальний угол, но парировал Мартинес. Потом на 64-й минуте Эдегор выводил на убойнейшую позицию Партея. В момент, когда норвежец получил мяч от Томаса, на него выдвинулись два игрока «Виллы». Мартин вторым касанием вырезал обратно на ганца, который остался без опеки. Это был выход один-на-один с вратарём, который Томас не реализовал. После – эпизод с голом Партея. И снова именно Мартин отдавал под забегание Сака, после чего англичанин вырезал на Томаса.

Вместе с тем периодически растворяется на поле Кай Хаверц (на бумаге – наконечник атак лондонцев). Из таких моментов соткана вся игра «Арсенала». Так что конкретно в плане интенсивности движения, путей развития атак проблем не будет – центральная ось у «канониров» в порядке.

В пользу «Брайтона» – свежесть и статус неудобного соперника

Что в предыдущем сезоне, что в нынешнем – «Брайтон» рвёт на старте. Сейчас это более опасный соперник, чем был бы осенью или зимой. Всё потому, что на стартовом отрезке не так важна глубина состава – ей могут похвастаться топ-клубы, но не «чайки». Зато на свежих ногах клубу куда проще творить сенсации.

Годом ранее именно поэтому «Брайтон» в первых турах обыграл грозные «Ньюкасл» и «Ман Юнайтед». После шести туров коллектив шёл в топ-3 и отставал от «Сити» (тогда – лидера чемпионата) лишь на три балла. Уже после начали сказываться еврокубки (там ещё и попалась тяжелейшая группа), неопытность, травмы.

Сейчас козыри «Брайтона» будут ещё действеннее – в еврокубках они не сыграют. МЮ уже пострадал – а ведь у «Арсенала» с «чайками» тоже статистика скверная. В последних 20 играх – восемь поражений и девять побед. И как раз на «Эмирейтс» «Брайтон» для «пушкарей» особенно опасен – в пяти из семи последних встреч «чайки» увозили очки. В четырёх случаях – все три.

Прогноз Soccer.ru: «Брайтон» в отличной форме и на огромной мотивации, а «Арсенал» только нащупывает нить игры в финальной трети. Этот фактор может стать решающим в матче. С другой стороны, «канониры» уже показывали, что способны выдерживать тяжёлые испытания. Начало сезона – как раз такое. Так что поставим на победу лондонцев в обоюдоостром матче – забьют и те, и те.